Logo
Large banner

Због пожара код Јабланице затражена помоћ хеликоптера ОС БиХ

30.05.2026 11:32

Коментари:

0
Због пожара код Јабланице затражена помоћ хеликоптера ОС БиХ

Због активног пожара борове шуме на неприступачном терену у рејону Писвира код Јабланице затражена је помоћ хеликоптера Оружаних снага Босне и Херцеговине, саопштено је из Федералне управе цивилне заштите (ФУЦЗ).

Пожар је избио у петак послијеподне, а припадници Ватрогасне јединице Јабланица гасили су га од 14.30 до 21 сат. Према информацијама с терена, ватра је и даље активна због неприступачности подручја захваћеног пожаром.

Јабланички ватрогасци током дана интервенисали су и у Бргулићима, гд‌је је од 17 до 17.50 сати горјела трава.

На подручју Мостара Ватрогасна јединица имала је пет интервенција. Горјели су трава и ниско раслиње на Кочинама, отпад у Улици краља Томислава, отпад, трава и ниско раслиње на Путу за Алуминијски те шума и ниско раслиње у Бијелој. Забиљежено је и гашење пожара отпада у Сплитској улици.

звицер

Свијет

Аустрија расписала потјерницу за Звицером: Нуде 20.000 евра за информације

Ватрогасци у Чапљини интервенисали су четири пута. Пожари су забиљежени у Габела Пољу, на градској депонији Ада, у Гњилиштима те у Клепцима, гд‌је су горјели трава, смеће и биљни отпад.

Према извјештају ФУЦЗ-а, већина пожара односила се на отворени простор, траву, ниско раслиње и отпад.

(Радио Сарајево)

Подијели:

Тагови :

Јабланица

пожар

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Упозорење РХМЗ: Ризично од 1. до 4. јуна

Друштво

Упозорење РХМЗ: Ризично од 1. до 4. јуна

57 мин

2
Нису спаковали кофере за Њемачку: Четири брата подигла фарму из снова

Друштво

Нису спаковали кофере за Њемачку: Четири брата подигла фарму из снова

1 ч

0
Гранични прелаз Градишка

Друштво

На новом граничном прелазу у Градишки нема за разлику од старог у центру града

1 ч

0
"Убиј балије" и "ВРС" исписао малољетни Бошњак

Друштво

"Убиј балије" и "ВРС" исписао малољетни Бошњак

3 ч

5

  • Најновије

12

04

Каран: Нова опрема за лакше стицање знања и развој дигиталних вјештина

11

55

ЕУ усвојила санкције против Хамаса и Исламског џихада

11

47

НБА финале или кућа? Цијене улазница и до милион долара!

11

32

Због пожара код Јабланице затражена помоћ хеликоптера ОС БиХ

11

25

Аустрија расписала потјерницу за Звицером: Нуде 20.000 евра за информације

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner