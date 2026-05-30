Због пожара код Јабланице затражена помоћ хеликоптера ОС БиХ

Због активног пожара борове шуме на неприступачном терену у рејону Писвира код Јабланице затражена је помоћ хеликоптера Оружаних снага Босне и Херцеговине, саопштено је из Федералне управе цивилне заштите (ФУЦЗ).
Пожар је избио у петак послијеподне, а припадници Ватрогасне јединице Јабланица гасили су га од 14.30 до 21 сат. Према информацијама с терена, ватра је и даље активна због неприступачности подручја захваћеног пожаром.
Јабланички ватрогасци током дана интервенисали су и у Бргулићима, гдје је од 17 до 17.50 сати горјела трава.
На подручју Мостара Ватрогасна јединица имала је пет интервенција. Горјели су трава и ниско раслиње на Кочинама, отпад у Улици краља Томислава, отпад, трава и ниско раслиње на Путу за Алуминијски те шума и ниско раслиње у Бијелој. Забиљежено је и гашење пожара отпада у Сплитској улици.
Ватрогасци у Чапљини интервенисали су четири пута. Пожари су забиљежени у Габела Пољу, на градској депонији Ада, у Гњилиштима те у Клепцима, гдје су горјели трава, смеће и биљни отпад.
Према извјештају ФУЦЗ-а, већина пожара односила се на отворени простор, траву, ниско раслиње и отпад.
