Logo
Large banner

На новом граничном прелазу у Градишки нема за разлику од старог у центру града

Аутор:

АТВ
30.05.2026 10:36

Коментари:

0
Гранични прелаз Градишка
Фото: AMSRS

На новом Граничном прелазу Градишка нема гужви посљедњих дана, за разлику од старог прелаза, потврдили су из Граничне полиције БиХ.

Овај гранични прелаз је знатно већи. На старом су биле четири траке а овд‌је имамо 13 улазно – излазних трака што олакшава проток саобраћаја – рекао је за РТРС, командир Граничне полиције Градишка, Игор Кајтез.

Када је у питању теретни саобраћај такође је олакшан проток саобраћаја, навео је Кајтез.

Упркос бројним опструкцијама недавно је отворен нови мост и Гранични прелаз у Градишци.

Ова одлука услиједила је након што се урушио дио старог моста у центру града, па је преусмјеравање саобраћаја било неопходно, пише РТРС.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Гранични прелаз Градишка

гужве на граници

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

"Убиј балије" и "ВРС" исписао малољетни Бошњак

Друштво

"Убиј балије" и "ВРС" исписао малољетни Бошњак

3 ч

5
Лото / Лутрија

Друштво

Лото резултати: Извучени бројеви у 43. колу

15 ч

0
Ево какво нас вријеме сутра очекује

Друштво

Ево какво нас вријеме сутра очекује

21 ч

0
Митар Милинковић, нестао мушкарац из Рогатице

Друштво

Нестао Митар Милинковић, огласила се полиција

23 ч

0

  • Најновије

12

04

Каран: Нова опрема за лакше стицање знања и развој дигиталних вјештина

11

55

ЕУ усвојила санкције против Хамаса и Исламског џихада

11

47

НБА финале или кућа? Цијене улазница и до милион долара!

11

32

Због пожара код Јабланице затражена помоћ хеликоптера ОС БиХ

11

25

Аустрија расписала потјерницу за Звицером: Нуде 20.000 евра за информације

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner