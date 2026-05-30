На новом граничном прелазу у Градишки нема за разлику од старог у центру града

На новом Граничном прелазу Градишка нема гужви посљедњих дана, за разлику од старог прелаза, потврдили су из Граничне полиције БиХ.
Овај гранични прелаз је знатно већи. На старом су биле четири траке а овдје имамо 13 улазно – излазних трака што олакшава проток саобраћаја – рекао је за РТРС, командир Граничне полиције Градишка, Игор Кајтез.
Када је у питању теретни саобраћај такође је олакшан проток саобраћаја, навео је Кајтез.
Упркос бројним опструкцијама недавно је отворен нови мост и Гранични прелаз у Градишци.
Ова одлука услиједила је након што се урушио дио старог моста у центру града, па је преусмјеравање саобраћаја било неопходно, пише РТРС.
