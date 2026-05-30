"Убиј балије" и "ВРС" исписао малољетни Бошњак

Припадници Полицијске станице Маглај расвијетлили су случај који је унио немир и сигурност код становника Новог Шехера када су на цестама осванули графити "Убиј балију" и "4С".
Истрага је полицију довела до аутора пријетећих графита, малољетне особе бошњачке националности пише Новошехерски.инфо.
Командир Полицијске станице Маглај, Амел Башић, потврдио је како је оперативним радом на терену брзо идентификована малољетна особа одговорна за ове поступке, чиме су уједно смирене напетости које су ови инциденти изазвали у локалној заједници.
Иначе, док у самом насељу Нови Шехер већину чине Бошњаци, цијели тај крај (који локалци често зову "шехерски крај") обухвата и околна насеља попут Пире, Понијева, Чусто Брда, Галовца или Аџа. Нека од тих околних мјеста су већински хрватска, па је на нивоу цијелог кантона и регије Нови Шехер омјер и присутност хрватског становништва знатно већа него у самом статистичком центру насеља.
Срба готово да и нема на том подручју.
