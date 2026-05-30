УЖАС У ЗЕМУНУ: Дјечак (13) чекићем ударао барут из петарди, експлозија му откинула прсте!

Тринаестогодишњи М. К. тешко је повријеђен синоћ у београдском насељу Земун, када је у кући у којој живи дошло до стравичне експлозије.
Дјечак је хитно превезен у Институт за мајку и дете, где су лекари сатима оперисали његове тешко повријеђене екстремитете, сазнаје "Telegraf.rs".
На мјесто несреће одмах су упућени полицијски службеници и дежурни старешина. Према званичним информацијама из истраге, отац повријеђеног дјечака, Б. К., објаснио је полицији како је дошло до трагедије која се догодила у задњем дијелу куће.
Незванично, дјечак је узео старе петарде из којих је извадио барутне честице.
Прикупљени барут, како је сам изјавио, убацио је у једну цев, а затим је чекићем покушао да га сабије.
У том тренутку дошло је до снажне експлозије која му је детонирала директно у рукама.
Љекарски тимови Института за мајку и дијете предузели су хитне мјере како би збринули стравичне повреде екстремитета настале од ударног таласа и дијелова цијеви:
Дјечак је усљед силине ударца изгубио прсте на једној руци, док су на другој шаци санирана тешка оштећења ткива.
Љекари су успјешно санирали и дубоке ране на нози које су настале од гелера.
Увиђај на лицу мјеста обавила је увиђајна екипа Полицијске станице Земун. Детаљна истрага ће утврдити све околности ове несреће, као и степен одговорности родитеља.
