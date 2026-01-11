Logo
Дјечак (15) остао без ока и прстију због петарде: "Нисам чуо ништа"

11.01.2026

15:11

Коментари:

0
Петнаестогодишњи младић Мартин из Словачке преживио је током дочека Нове године заиста болне тренутке. Догодило му се управо оно на шта све мајке традиционално упозоравају - њему је у руци експлодирала петарда.

оком инцидента остао је без лијевог ока и дијелова неколико прстију.

О овом догађају храбри дјечак је отворено проговорио.

Била је довољна секунда непажње. Око пола сата послије поноћи Мартину је нестало петарди, па је почео да их позајмљује од другова.

"Посљедња коју су ми дали експлодирала ми је већ у руци", описао је Мартин за ТВ Јој. Он се нада да ће његова прича послужити као упозорење другим младим људима.

Описао је и моменте непосредно након експлозије.

"Око минут нисам чуо апсолутно ништа. А онда су другови почели да вичу: Мартине, немаш палац!", рекао је. Са друговима је бацао петарде недалеко од зграде општине у мјесту Истебне. И поред тешке повреде, Мартин је имао бар мало среће – у близини је славио и породични пријатељ, здравствени радник, који му је одмах притекао у помоћ.

Уследио је превоз у болницу у Ружомберку, а затим код специјалиста у Банску Бистрицу.

"Скраћивали су ми кост и шили палац. Исто су урадили и на средњем прсту и кажипрсту", описао је. Руку су, изузев неколико чланака прстију, успјели да спасу, али се то нажалост не може рећи за лијево око. Њега је Мартин изгубио упркос великим напорима љекара. Дјечаков отац је захвалан на свакој помоћи.

Staša Košarac

БиХ

Кошарац: Сарајево заробљено виртуелном политиком ЕУ, Српска и Додик имају све већу међународну подршку

"Хвала Богу да му није однијело и друго око. И прсти су на крају испали прилично добро", додао је и захвалио на финансијској и психичкој подршци.

За његов опоравак покренута је и јавна акција прикупљања средстава. Људи донирају новац првенствено за очну протезу. У болници је због своје непромишљености провео првих пет дана године.

"Рекао сам себи да, када будем имао своју дјецу, у животу им нећу купити ниједну петарду", закључио је младић.

(blesk.cz)

Тагови:

petarda

dječak

ruka

Oko

Коментари (0)
