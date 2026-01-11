Logo
Large banner

Колапс на Ублима код Требиња

Извор:

АТВ

11.01.2026

14:31

Коментари:

0
Колапс на Ублима код Требиња
Фото: АТВ

Излетиште Убла бројним Требињцима је данашња зимска дестинација па је на путу настао прави колапс.

Ово излетишта налази се у подножју планине Оријен, пао је снијег, а природа идеална баш зато су данас многи из Требиња одлучили да тамо проведу ову недјељу.

Проблем је настао на путу који је узак, а како за АТВ кажу неки Требињци "на путу је сами лед".

Они најмлађи који данас нису отишли на снијег и Убла уживали су у градском парку јер је тамо од данас отворено клизалиште.

Отворено клизалиште у градском парку
Отворено клизалиште у градском парку

Подијели:

Тагови:

Требиње

клизиште

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Добој

Друштво

Добој: Приче о паљењу заставе БиХ су дезинформација

2 ч

1
Симовић: У Сарајеву прижељкују пад Орбана и Трампа као пут ка слабљењу Српске

БиХ

Симовић: У Сарајеву прижељкују пад Орбана и Трампа као пут ка слабљењу Српске

2 ч

1
Фицо позвао на смјену Каје Калас

Свијет

Фицо позвао на смјену Каје Калас

2 ч

0
Орбан: Либерални свјетски поредак се распада, дошло доба нација

Свијет

Орбан: Либерални свјетски поредак се распада, дошло доба нација

3 ч

0

Више из рубрике

Добој

Друштво

Добој: Приче о паљењу заставе БиХ су дезинформација

2 ч

1
Авион умјесто у Бањалуку слетио у Загреб, огласили се из "Аеродрома"

Друштво

Авион умјесто у Бањалуку слетио у Загреб, огласили се из "Аеродрома"

3 ч

0
Упозорење на ниске температуре: Вечерас до -15!

Друштво

Упозорење на ниске температуре: Вечерас до -15!

3 ч

0
Види ли ово Зијад Крњић: Велике гужве на прелазима према Хрватској

Друштво

Види ли ово Зијад Крњић: Велике гужве на прелазима према Хрватској

5 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

09

Покушај убиства у Загребу

17

07

Заборавите на со: Јефтин састојак брзо уклања лед

17

01

Румуни декласирали Словачку у Београду

16

48

Имате проблема са синусима, ови трикови ће вам помоћи

16

46

Моћан човјек који све контролише: Ево ко је Али Хамнеи – врховни господар Ирана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner