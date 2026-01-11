Колапс на Ублима код Требиња

Извор:
Излетиште Убла бројним Требињцима је данашња зимска дестинација па је на путу настао прави колапс.
Ово излетишта налази се у подножју планине Оријен, пао је снијег, а природа идеална баш зато су данас многи из Требиња одлучили да тамо проведу ову недјељу.
Проблем је настао на путу који је узак, а како за АТВ кажу неки Требињци "на путу је сами лед".
Они најмлађи који данас нису отишли на снијег и Убла уживали су у градском парку јер је тамо од данас отворено клизалиште.
