Види ли ово Зијад Крњић: Велике гужве на прелазима према Хрватској

11.01.2026
12:01
Коментари:1
На свим граничним прелазима према Хрватској дуге су колоне возила на излазу из БиХ, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
На осталим прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.
БиХ
Зијад Крњић краде дане путницима на граничним прелазима
Због зимских услова за вожњу у Хрватској, на граничном прелазу Изачић на снази је забрана саобраћаја за теретна возила са приколицом и шлепере.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне, прелаз Каракај је отворен за све категорије возила, а на граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.
Подсјећамо, нови гранични прелаз на Градишци и даље није пуштен у рад. Разлог је једноставан - Зијад Крњић. Ријеч је о члану Управног одбора УИО који долази из ФБиХ и не жели да да сагласност на потребну документацију како би се гранични прелаз пустио у функцију.
Због тога, путници и ове године губе сате, чекајући у километарским колонама на граничним прелазима БиХ и Хрватске, а најгоре стање је убједљиво управо у Градишци.
Нови гранични прелаз је завршен, али не и пуштен у функцију. Управа за индиректно опорезивање није усвојила потребне измјене правилника, а против је гласао управо Зијад Крњић који по нечијем налогу врши опструкције.
Док Крњић не гласа за правилник, путници се моле за стрпљење. Изгубљени сати у колонама могу се фактурисати на рачун стручњака из СДА.
