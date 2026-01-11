Logo
Large banner

Види ли ово Зијад Крњић: Велике гужве на прелазима према Хрватској

11.01.2026

12:01

Коментари:

1
Види ли ово Зијад Крњић: Велике гужве на прелазима према Хрватској
Фото: АМС РС

На свим граничним прелазима према Хрватској дуге су колоне возила на излазу из БиХ, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

На осталим прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.

Гужве граница

БиХ

Зијад Крњић краде дане путницима на граничним прелазима

Због зимских услова за вожњу у Хрватској, на граничном прелазу Изачић на снази је забрана саобраћаја за теретна возила са приколицом и шлепере.

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне, прелаз Каракај је отворен за све категорије возила, а на граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.

Подсјећамо, нови гранични прелаз на Градишци и даље није пуштен у рад. Разлог је једноставан - Зијад Крњић. Ријеч је о члану Управног одбора УИО који долази из ФБиХ и не жели да да сагласност на потребну документацију како би се гранични прелаз пустио у функцију.

Због тога, путници и ове године губе сате, чекајући у километарским колонама на граничним прелазима БиХ и Хрватске, а најгоре стање је убједљиво управо у Градишци.

Нови гранични прелаз је завршен, али не и пуштен у функцију. Управа за индиректно опорезивање није усвојила потребне измјене правилника, а против је гласао управо Зијад Крњић који по нечијем налогу врши опструкције.

Док Крњић не гласа за правилник, путници се моле за стрпљење. Изгубљени сати у колонама могу се фактурисати на рачун стручњака из СДА.

Подијели:

Тагови:

Зијад Крњић

GP Gradiška

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Сабаленка одржала лекцију Украјинки која јој није честитала

Тенис

Сабаленка одржала лекцију Украјинки која јој није честитала

5 ч

0
Незгода код Миљевине, застој на магистралном путу Фоча - Сарајево

Хроника

Незгода код Миљевине, застој на магистралном путу Фоча - Сарајево

5 ч

0
"Пуче ко леденица": Познати музичар доживо тежак прелом ноге на паркингу

Сцена

"Пуче ко леденица": Познати музичар доживо тежак прелом ноге на паркингу

5 ч

0
Умало трагедија у Зворнику: Камење се обрушило на бензинску пумпу

Друштво

Умало трагедија у Зворнику: Камење се обрушило на бензинску пумпу

5 ч

2

Више из рубрике

Умало трагедија у Зворнику: Камење се обрушило на бензинску пумпу

Друштво

Умало трагедија у Зворнику: Камење се обрушило на бензинску пумпу

5 ч

2
Пуница му донирала бубрег: Нермин добио нову шансу за живот

Друштво

Пуница му донирала бубрег: Нермин добио нову шансу за живот

6 ч

0
Сладић најавио: Очекује нас леден почетак седмице, а након тога велика промјена

Друштво

Сладић најавио: Очекује нас леден почетак седмице, а након тога велика промјена

9 ч

0
"Дарко Јурошевић оживио моћ српске средњовјековне државе"

Друштво

"Дарко Јурошевић оживио моћ српске средњовјековне државе"

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

09

Покушај убиства у Загребу

17

07

Заборавите на со: Јефтин састојак брзо уклања лед

17

01

Румуни декласирали Словачку у Београду

16

48

Имате проблема са синусима, ови трикови ће вам помоћи

16

46

Моћан човјек који све контролише: Ево ко је Али Хамнеи – врховни господар Ирана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner