Пуница му донирала бубрег: Нермин добио нову шансу за живот

Извор:
Fena
11.01.2026
10:55
Коментари:0
Док се многи пацијенти у БиХ налазе на листама чекања за трансплантацију бубрега, подвргнути исрпљујућим процесима дијализе, Нермин Мухарем из Горажда добио је шансу за нови живот, захваљујући безусловној љубави и храбрости његове пунице Фериде Јахић која му је донирала бубрег.
Нермин објашњава да је до тога дошло након деценије његове борбе са болешћу бубрега, терапија и контрола на Клиници за нефрологију КЦУС-а, преноси Фена.
"Они су држали стање под контролом до децембра 2024. године, када је дошло до наглог погоршања. Налази су били изузетно лоши, креатинин и уреа су нагло скочили. Речено ми је да ћу врло брзо завршити на дијализи што се нажалост и десило. Већ у јануару прошле године почео сам перитонеалну дијализу, што је био тежак исцрпљујући процес", каже Нермин.
Напомиње да је све то погодило његову цијелу породицу, са којом је дијелио бриге како и шта даље.
"Код куће смо разговарали јер су ми рекли да је једини излаз трансплантација. Нисам хтио ни помислити да угрозим било чији живот. Тешко је некога питати за орган. Међутим, у том моменту је моја пуница Ферида је рекла – ја ћу донирати бубрег, на чему сам јој захвалан док живим. Нисмо знали чак ни да ли нам се крвне групе поклапају, а каснијим претрагама десило се чудо које је изненадило и љекаре и медицинско особље, јер се показао ријетки степен подударности у случају кад се ради тзв. "несродна трансплантација", као да ме је родила", прича Нермин који се успјешно опоравља од трансплантације која је извршена у јулу прошле године.
Његова пуница Ферида којој су претраге показале да је потпуно здрава и способна за донацију бубрега, овај несебични чин не сматра посебном жртвом те истиче да би била спремна учинити и много више.
"Да је требало не знам ни ја шта, дала бих. Мој Нерко је добар човјек, супруг, добар отац. Ја њега не одвајам од свог сина и своје кћерке. Ја сам фина живота проживила, здрава била увијек, а његова младост, моја кћерка, и њихово троје дјеце, сви су они моја дјеца. Мени је професор рекао, да се са једним бубрегом може нормално живјети. Ја се тако и осјећам. Поручила бих свакоме ко год може, нека спаси млад живот. Није то ништа страшно. Мало претрага, пар дана опоравка, а некоме сте поклонили будућност", поручује Ферида, уз посебне похвале медицинског особља и доктора на Клиници за нефрологију КЦУС-а.
Њена кћерка, Нерминова супруга Самира, поносна је на маму и супруга који су храбро поднијели цијели овај сложени процес.
Сцена
1 ч1
Тенис
1 ч0
Савјети
1 ч0
Свијет
1 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
16 ч0
Друштво
16 ч0
Друштво
17 ч5
Најновије
Најчитаније
12
05
12
01
11
53
11
46
11
35
Тренутно на програму