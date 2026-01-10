Фенечки бисери одушевили приједорску публику

Извор:
10.01.2026
Музички ансамбл Фенечки бисери своје почетке веже за наступе у оквиру трпезе љубави послије литургије у манастиру Фенек.
Од тада се труде да свој репертоар прошире и богате. Иза њих је неколико стотина наступа у земљи и региону.
"То су углавном духовне и најљепше родољубиве етно пјесме, почели смо да пјевамо о Косову и Метохији, снимили смо своје ауторске нумере „Завет Косова“, а проширили смо пјевајући пјесме о Крајини и осталим дијеловима у Македонији, Црној Гори", каже Никола Настасијевић, музички руководилац ансамбла Фенечки бисери.
У саставу је 11 музичара са дугогодишњим искуством. Сваки члан, на свој начин доприноси њиховом препознатљивом и богатом звуку.
"Постоје ствари које се раде због новца, и ствари које се раде из љубави, а Фенечки бисери и ова врста музике, и ова публика и овај осјећај је стварно нешто што може да се ради само ако се баш баш воли", каже Јана Михајловић, вокал ансамбла Фенечки бисери.
"Кроз свој лични пример могу да покажем и другима како се заправо чува наша традиција, наши обичаји наша музика, чак ми је и прабака певала неке старе песме па ја то даље преносим својој млађој браћи, породици", каже Дуња Михајловић, вокал ансамбла Фенечки бисери.
Град Приједор традиционално организује концерте поводом 9. јануара, Дана Републике Српске, као поруку јединства, саборности и слоге.
"Град Приједор је уприличио овај концерт са жељом да честитамо нашим суграђанима и да честитамо свим Србима широм свијета Дан Републике Српске, да их позовемо на јединство, слогу и саборност и да кажемо да је ово вјероватно највећи дан у нашој историји дуго година уназад", каже Бранко Мудринић, шеф Кабинета градоначелника Приједора.
Приједорска публика уживала је у концерту који је показао да музика има моћ спајања људи, а група је још једном потврдила свој музички статус који чува и његује традицију, доносећи радост и емоције свима који их слушају.
