Епископ Сергије: Босанска црква није и никада неће постојати, ИЗ да се огради од изјава Церића

Извор:
СРНА
10.01.2026
18:45
Коментари:3
Његово преосвештенство епископ бихаћко-петровачки Сергије изјавио је да је крајње вријеме да се Исламска заједница у БиХ огради од иступа бившег реиса Мустафе Церића у вези са формирањем босанске православне цркве, те упозорио да су то опасне ријечи које неће допринијети учвршћивању мира и заједничког живота.
"Таман кад се ухватило мало предаха од опасне реторике, која овој земљи никада није доносила мир већ немир, сукобе и ратове, однекуд, ничим изазван, јавио се бивши поглавар Исламске заједнице у БиХ, а касније и бивши кандидат за члана Предсједништва БиХ Мустафа Церић са приједлогом да се формира босанска православна црква", навео је епископ Сергије.
Владика је указао да је Церић ваљда ријешио све проблеме у вјерско-политичком животу Бошњака, па је одлучио да се позабави православним Србима и њиховом Црквом, у жељи да, како сам каже, повеже "државност, духовност и идентитет".
"Да није тужно било би смијешно! Одлучан да прекроји идентитет земље у коју се заклиње, јер је историју одавно прекројио, господин Церић у свом /дневно/политичком заносу оштри отупјело политичко копље како би њиме прекратио постојање Српске православне цркве и свео је, под другим именом, у границе босанског пашалука – који још живи у њему и њему сличнима", истакао је епископ Сергије.
Владика бихаћко-петровачки истиче да Церић не зна или се прави да не зна да је хришћанство у Босни далеко старије од саме Босне, као ни то да је Свети Сава лично, након добијања аутокефалности, основао епархије чији су епископи управљали Црквом западно од Дрине.
"Не зна господин Церић и никад неће знати да се Цркве не оснивају у страначким кабинетима, јер ово није ни Независна Држава Хрватска нити кабинет украјинског предсједника, па да се Цркве оснивају као што се оснивају културно-умјетничка друштва", нагласио је епископ Сергије.
Владика је навео да Церић, у стању изузетно високе политичке температуре, а у жељи да уграби још коју мрву медијске пажње, у својој ненаданој бризи за Православну цркву и њене вјернике, непозван предлаже /поновно/ оснивање босанске православне цркве са "властитим канонима, сједиштем и јасном лојалношћу босанској државности".
"Није босанска православна црква никада постојала нити ће икада постојати, а поготову неће бити у служби партијско-политичких интереса господина Церића и њему сличних, јер Црква траје 2.000 година и надживјела је царства и краљевства, па тако и оно Босанско којем су ћирилица и хришћанство били два основна елемента. О томе господин Церић не збори ни слова", истиче епископ Сергије.
Крајње је вријеме, наглашава владика, да се од оваквих солистичких иступа бившег реису-л-улеме огради и Исламска заједница у БиХ, јер како градити заједнички живот ако неко, ко је до јуче био први муслиман међу муслиманима у БиХ, испаљује овако опасне ријечи које не могу и неће допринијети учвршћивању мира и заједничког живота.
"Поновићу на крају, по ко зна који пут, Босну ће уништити управо они који се у њу највише куну. Зато, господине Церићу, одморите мало и пустите ову земљу да дише!", навео је владика Сергије у писаној изјави објављеној на сајту Епархије.
Друштво
3 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
5 ч3
Друштво
6 ч0
Најновије
Најчитаније
20
35
20
14
20
06
20
03
19
52
Тренутно на програму