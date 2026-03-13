На градилишту ухапшени радници ''на црно'', међу њима и држављани БиХ

Аутор:АТВ
13.03.2026
22:44
Током инспекције на великом градилишту у округу Сарлуј, цариници Јединице за финансијску контролу рада на црно (ФКС) Главне царинске службе у Сарбрикену контролисала је скоро 100 запослених у више грађевинских компанија. Откривена су бројна кршења Закона о раду.
Инспекција је обављена у склопу националне операције с циљем увођења реда у грађевинској индустрији. Укупно 83 запослена из 23 различите компаније контролисана су о условима запослења.
Цариници су утврдили да пет особа из Босне и Херцеговине, Србије, Молдавије и Грузије илегално борави у Њемачкој и те да на градилишту раде “на црно”. Занимљиво је да су двојица од петорице спорних радника покушали да избјегну инспекцију скривајући се у мрачној, недовршеној згради. Међутим, службеници су успјели да их лоцирају и преконтролишу.
Петорица мушкараца, старости између 25 и 55 година, привремено су приведени и задржани. Надлежни имиграциони орган ће сада одлучити о даљим поступцима.
Када је ријеч о осталим контролисаним радницима, утврђено је могуће кршењу минималне зараде и сумњи на преваре са социјалним примањима. Три радника су такође морала да плате казне на лицу мјеста због тога што нису носили идентификациона документа.
Царина је најавила опсежне истраге и у будућности. Уколико се сумње потврде, могле би да услиједе даље истраге против одређених компанија, преносе Независне.
„Непријављени рад и илегално запошљавање нису тривијални прекршаји и биће ригорозно кажњавани“, изјавио је портпарол Главне царинске управе Сарбрикен.
