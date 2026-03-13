Нова правила за возаче у БиХ, тичу се дозвола и таблица

13.03.2026
У БиХ недавно су уведене важне измјене у области регистрације возила, возачких дозвола и лиценцирања професионалних возача, чиме би, према наводима Министарства транспорта и комуникација, требало доћи до поједностављења процедура, смањења администрације и усклађивања с праксама ЕУ.
Измјене су објављене у Службеном гласнику БиХ а односе се на три правилника: Правилник о регистрацији возила, Правилник о возачкој дозволи те Правилник о условима за издавање лиценце и квалификационе картице возача.
Једна од најважнијих новина односи се на могућност издавања додатне регистарске таблице, у јавности често назване трећа таблица. Ова таблица издаје се у случају губитка, крађе или оштећења једне од постојећих, што би посебно требало олакшати рад превозницима.
Према правилнику, додатна таблица може се издати за теже категорије возила и њихова прикључна возила, а рок за издавање је осам радних дана. У хитним случајевима таблица се може добити и за три дана.
На овај начин смањује се могућност да возила данима буду ван употребе због административних процедура.
Такође, укинута је досадашња обавеза објављивања губитка или крађе регистарске таблице у Службеним новинама, чиме се возачима штеди и вријеме и новац.
Измјене се односе и на регистарске таблице за мотоцикле које сада долазе у двије стандардизиране димензије и имају плаво поље с ознаком БИХ, слично таблицама за путничка возила.
Циљ је усклађивање изгледа таблица с европским стандардима и лакша међународна препознатљивост возила из БиХ.
Нова правила доносе и олакшице за власнике одређених категорија возила. Регистрација олдтајмера, трактора, радних машина, мотокултиватора и возила до 50 кубика више нема временско ограничење.
Ипак, власници су и даље обавезни редовно обављати технички преглед и имати важећу полицу осигурања.
Измјене су уведене и у Правилник о возачкој дозволи. Једна од важнијих новости односи се на професионалне возаче којима је изречена забрана управљања само одређеном категоријом возила.
Умјесто потпуног одузимања возачке дозволе, сада се може издати замјенска дозвола у којој је евидентирана забрана само за одређену категорију.
На тај начин возачи неће бити спријечени да обављају посао за друге категорије возила док траје забрана.
Уведени су и нови обрасци и прецизније процедуре како би поступци били уједначени у цијелој Босни и Херцеговини.
Трећи сет измјена односи се на издавање лиценци и квалификацијских картица професионалних возача.
Највећа новина је увођење модела "Центра изврсности". Компаније које имају велику флоту и дугогодишње искуство моћи ће дио обуке за своје возаче организовати унутар властите компаније.
Испити ће се и даље полагати пред овлаштеним стручним институцијама.
Све ове измјене представљају покушај модернизације система регистрације возила и издавања возачких докумената у Босни и Херцеговини те усклађивања домаћих прописа са стандардима Европске уније, пише Тузлаинфо.
