Ево какав однос има кћерка Чеде Јовановића с Ацом: "Добио је шта је тражио"

Чедомир Јовановић недавно је открио да је почео живјети са својим пријатељем Ацом Косом, и не крије колико му његова подршка значи у животу.
Александар Кос био је уз Чеду током једног од најтежих периода у његовом животу, када се бивши политичар разводио од супруге Јелене. Сада је пажњу привукао један тренутак из њиховог дома, на којем се види како Чедина кћерка шиша Ацу.
Уз осмијех и добро расположење, овај призор показује колико су блиски, а многи су овај гест протумачили као доказ да је Александар заиста постао дио породице.
– Грозница суботње вечери… Алекс је желио нови „look“, Анђелија нешто више од Нетфлиxа… Нашли су се на „блендовању“ његове главе, први пут сви заједно, уз много смијеха и позитивне енергије, што значи да ће се све сигурно поновити – написао је Чеда Јовановић, а његова ћерка Анђелија додала је у коментарима:
"Добио је шта је тражио", поручила је кћерка бившег политичара.
– Откако га знам и живим с њим, његов живот је најсуровија и најнеправеднија борба, од које никад не одустаје. Све поломљене ноге, руке, операције кољена, кичме — све то га је само учинило јачим у фанатичној борби за оно што је суштина његовог живота. Срећа породице, пријатеља, његовог друштва и свих дивних људи које је упознао кроз живот, борба за правду коју доживљава другачије од других, вођен урођеним инстинктом и односом према људима с којима је живио, као и свиме што је преживио у најдраматичнијим догађајима који су одређивали, одређују и одређиват ће судбину свих нас - навео је раније Аца Кос.
