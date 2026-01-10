Глумац пронађен мртав у стану

Извор:
Телеграф
10.01.2026
17:41
Т.К. Картер, глумац најпознатији по улози у култном хорор филму из 1982. године "The Thing", преминуо је у 69. години.
Према наводима ТМЗ-а, власти су у петак пронашле Картерово тијело у његовом дому у Дуартеу, у Калифорнији. Полиција је потврдила да је позив примљен око 17:42 часова, а затим је сачињен и извјештај о његовој смрти.
Званичници наводе да нема индиција о насилној смрти, а тачан узрок за сада није објављен.
Картерова каријера трајала је неколико деценија и започела је средином 1970-их.
Остварио је запажене улоге у филмовима као што су "Runaway Train" (1985), "Space Jam" (1996) i "Domino" (2005).
Појављивао се и на телевизији, укључујући понављајуће улоге Мајка Фултона у серији "Punky Brewster" током 1980-их и T-Bonea у The Steve Harvey Show током 1990-их.
Играо је и у мини-серији "The Corner" из 2000. године, о којој је говорио у августу 2025., откривши у емисији "Live from the Green Room" да је у почетку имао проблема чак и да добије аудицију, све док га пријатељ није повезао са својим менаџером.
Наставио је да глуми и последњих година, појавивши се у три епизоде серије "The Company You Keep" и у пет епизода серије Даве Лил Дикија током 2023. године.
