Николија спаковала кофере и напустила дом: Пјевачица се огласила, Реље "нема нигдје"

Извор:
Мондо.рс
10.01.2026
16:34
Коментари:0
Николија Јовановић одлучила је да направи краћу паузу и спакује кофере, а на пут није кренула сама. Друштво јој прави полусестра Теодора, са којом је започела ново путовање.
Пјевачица је тренутак подијелила са пратиоцима на друштвеним мрежама, објавивши фотографију аутомобила чији је гепек испуњен коферима, уз кратак, али знаковит опис који је одмах привукао пажњу.
"Женско путовање", написала је Николија.
На објављеним фотографијама нема њеног супруга Реље Поповића, који се посљедњих дана нашао у центру пажње медија и јавности. Разлог интересовања су наводне спекулације које круже, а тичу се његовог наводног блиског односа са учесницом ријалитија "Елита", Анитом Станојловић.
Подсјетимо, поводом навода на друштвеним мрежама огласила се и Анитина другарица Тамара Радоман, која је подијелила преписку са мајком побједнице "Елите 7", Англином.
"Шта су лимити? Шта су лимити?", написала је Анитина мајка.
"Чиста будалаштина, ниђе везе", додала је Тамара.
"Ма знам бре, него је л' могуће да је оволико мрзе и докле иде љубомора? Буквално је разапињу као да је убила човјека и ко све себи даје за право њу да коментарише ја не могу да вјерујем... Али камо лепе среће да је слободан и да нам је зет", написала је Ангелина у порукама које су објављене на званичном профилу Аните Станојловић.
Сцена
1 ч0
Фудбал
1 ч0
Сцена
1 ч0
Србија
1 ч0
Најновије
Најчитаније
17
17
17
13
17
01
16
46
16
34
Тренутно на програму