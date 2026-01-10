"Душку пропао бизнис, па хтио да увуче и Јелену": Ево гдје сад Тошић новац сада улаже

Извор:
Курир
10.01.2026
15:55
Коментари:0
Душко Тошић, по свему судећи, неће баш по лијепом памтити почетак нове 2026. године. Макар у финансијском смислу.
Како се већ неколико дана спекулише у медијима, бивши фудбалер и бивши супруг Јелене Карлеуше донио је одлуку да се у потпуности повуче из угоститељског бизниса, који је започео с пријатељем. Као разлог се спомињало да му овај посао не одговара и да му одузима превише времена, због чега је одлучио да се из њега повуче.
Ипак, према причи извора Курира, до ове Тошићеве одлуке је дошло због лошег финансијског пословања и великих новчаних губитака.
- Ресторан је у почетку добро радио, али је с временом посјета била све лошија. Душко је мислио да је то само привремено, али кад је видио да се ситуација мјесецима не поправља и да губи све више новца који је уложио у њега, одлучио је да је најпаметније да се повуче из овог бизниса. Било му је криво, али се посавјетовао са искусним људима, тако да је брзо пресјекао. Ресторан однедавно има новог власника, који је промијенио концепт. Иако је од угоститељства тренутно дигао руке, Тошић ће наставити да се с пријатељем бави некретнинама и улагањима у њих. Поред тога, он и даље одлично плива у менаџерским водама - испричао је саговорник за Курир.
У међувремену, стигло је и званично обавјештење с обзиром на то да је локал који је био у његовом власништву преузео други власник. Нови газда је на Инстаграму најавио поновно отварање ресторана.
Уз новог власника долазе нова енергија и нова визија, али са истом традицијом ресторана. Врхунска италијанска кухиња, елегантан амбијент уз фину музику уживо - писало је у новој објави ресторана.
Убрзо је примјећено да Душко више не прати Инстаграм страницу ресторана, коју је некада редовно шеровао на друштвеним мрежама. Отпраћивање је било узајамно, док његове ћерке Атина и Ника Тошић и даље имају запраћен налог тог објекта.
Бивши Карлеушин муж није се јављао Куриру за коментар.
Иначе, да је Тошић имао велике планове за овај ресторан и бизнис који је пропао, а у који је уложио огромну своту новца, свједочи и чињеница да је на отварање, поред својих ћерки, планирао да позове чак и бившу супругу Јелену Карлеушу, с којом већ дуже вријеме није имао никакав контакт. Иако се отварање ресторана догодило у вријеме кад су тек били потписали развод брака, Душко је тада сматрао да ће Јеленин долазак на отварање локала бити пун погодак у маркетиншком смислу. Међутим, пјевачица је одмах схватила о чему се ради и о томе није ни размишљала.
- Звао ме је на отварање некаквог ресторана, али ја такву врсту маркетинга наплаћујем. Скупо (смијех) - рекла је Карлеуша.
Подсјетимо, још у мају 2025. године писали смо о његовој одлуци да се повуче из угоститељства.
- Душко је велики хедониста и желио је да се опроба у грани угоститељства, али је ријешио да се повуче. Он воли да ради и да ствара, а често и експериментише с пројектима. Посао и дјеца су му главна преокупација. Има пријатеље с којима одлично сарађује. Пропутовао је свијет и тачно зна шта му се исплати да ради, а шта не. Излази из ресторана који је отворио с пријатељем, али тај објекат и даље наставља да ради пуном паром - испричао је својевремено извор.
Сцена
5 д0
Сцена
1 седм0
Сцена
2 седм0
Сцена
3 седм0
Најновије
Најчитаније
17
17
17
13
17
01
16
46
16
34
Тренутно на програму