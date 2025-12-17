Пјевачица Јелена Карлеуша изгубила бебу

Извор:
Пјевачица Јелена Карлеуша гостовала је у емисији "Ами Џи“, гдје је одговарала на питања гледалаца пристигла путем Инстаграма.
Једно од њих односило се на рангирање љубавног умијећа њених бивших партнера – Душка Тошића, Бојана Карића и кошаркаша Николе Јовановића.
Она је рекла:
"Сваког мушкарца с којим сам била вољела сам на посебан начин. Ја не калкулишем – или волим 300 одсто или никако. Не спавам с мушкарцем према којем не осјећам страст и привлачност. Не могу никога издвојити, али Николу Јовановића бих изузела јер је испао велика кукавица када су кренули напади на мене. Уплашио се и побјегао, тако да није вриједан спомена", рекла је Карлеуша.
Говорећи о бившим мужевима, истакла је да је Бојана Карића искрено вољела, нагласивши да су предрасуде о томе да га није вољела због изгледа потпуно погрешне, јер је према њој био изузетно пажљив.
Када је ријеч о Душку Тошићу, рекла је да га издваја јер с њим има двије кћерке и 17 година брака.
Карлеуша се осврнула и на развод од Тошића, истичући да он није стао уз њу у тренуцима када јој је то било најпотребније, те да јој није опростио, док је она њему, како тврди, опростила много тога.
"Не постоји жена која превари мушкарца ако је он добар и пажљив према њој. Жена која воли, не вара", поручила је пјевачица.
На питање водитеља Огњена Амиџића о узроку краха брака, Карлеуша је била директна:
"Он је разлог. Та афера се не би догодила да је брак функционисао како треба, али он је морао прећи преко тога. Сматрам да ми сваки мушкарац мора опростити јер сам ја, дословно, анђео у вези", рекла је.
Додала је да је у браку недостајало пажње те да је годинама прелазила преко грешака како би сачувала породицу, али када се њој десила грешка, очекивала је безусловну подршку.
На крају, Јелена је отворено одговорила и на питање о прекиду трудноће, признајући да је прије 12 година, током великог концерта на Ушћу, била трудна, али да је због огромног стреса изгубила бебу и морала проћи медицинску интервенцију, преноси "Аваз".
