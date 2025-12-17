Logo
Large banner

Пјевачица Јелена Карлеуша изгубила бебу

Извор:

Аваз

17.12.2025

15:53

Коментари:

0
Пјевачица Јелена Карлеуша изгубила бебу

Пјевачица Јелена Карлеуша гостовала је у емисији "Ами Џи“, гдје је одговарала на питања гледалаца пристигла путем Инстаграма.

Једно од њих односило се на рангирање љубавног умијећа њених бивших партнера – Душка Тошића, Бојана Карића и кошаркаша Николе Јовановића.

Додик нова

Република Српска

Додик остаје предсједник: Суд се огласио, није било жалби

Она је рекла:

"Сваког мушкарца с којим сам била вољела сам на посебан начин. Ја не калкулишем – или волим 300 одсто или никако. Не спавам с мушкарцем према којем не осјећам страст и привлачност. Не могу никога издвојити, али Николу Јовановића бих изузела јер је испао велика кукавица када су кренули напади на мене. Уплашио се и побјегао, тако да није вриједан спомена", рекла је Карлеуша.

Говорећи о бившим мужевима, истакла је да је Бојана Карића искрено вољела, нагласивши да су предрасуде о томе да га није вољела због изгледа потпуно погрешне, јер је према њој био изузетно пажљив.

Када је ријеч о Душку Тошићу, рекла је да га издваја јер с њим има двије кћерке и 17 година брака.

Карлеуша се осврнула и на развод од Тошића, истичући да он није стао уз њу у тренуцима када јој је то било најпотребније, те да јој није опростио, док је она њему, како тврди, опростила много тога.

"Не постоји жена која превари мушкарца ако је он добар и пажљив према њој. Жена која воли, не вара", поручила је пјевачица.

Сарајево-магла-смог-04092025

БиХ

Ваздух опасан по здравље, забрањен боравак дјеце на отвореном

На питање водитеља Огњена Амиџића о узроку краха брака, Карлеуша је била директна:

"Он је разлог. Та афера се не би догодила да је брак функционисао како треба, али он је морао прећи преко тога. Сматрам да ми сваки мушкарац мора опростити јер сам ја, дословно, анђео у вези", рекла је.

Додала је да је у браку недостајало пажње те да је годинама прелазила преко грешака како би сачувала породицу, али када се њој десила грешка, очекивала је безусловну подршку.

На крају, Јелена је отворено одговорила и на питање о прекиду трудноће, признајући да је прије 12 година, током великог концерта на Ушћу, била трудна, али да је због огромног стреса изгубила бебу и морала проћи медицинску интервенцију, преноси "Аваз".

Подијели:

Тагови:

Јелена Карлеуша

беба

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Несрећа у Индији, сударило се осам аутобуса и три аута

Свијет

Судар осам аутобуса и три аута - велики број мртвих

3 ч

0
Фирма из БиХ основана почетком године производи дијелове за Бентли

Економија

Фирма из БиХ основана почетком године производи дијелове за Бентли

3 ч

0
Српски бренд затвара све радње

Економија

Српски бренд затвара све радње

2 ч

0
Расвијетљено разбојништво из 2022: На Бадњи дан претукли и опљачкали људе

Хроника

Расвијетљено разбојништво из 2022: На Бадњи дан претукли и опљачкали људе

2 ч

0

Више из рубрике

Саша Матић донирао медицинску опрему и играчке малишанима на онкологији

Сцена

Саша Матић донирао медицинску опрему и играчке малишанима на онкологији

3 ч

0
Ален Исламовић открио своје право име, ово многи нису знали: „Нема ништа чудно у томе“

Сцена

Ален Исламовић открио своје право име, ово многи нису знали: „Нема ништа чудно у томе“

4 ч

0
Анабела Атијас о Весни Ђогани: ''Можда да јој се извиним?''

Сцена

Анабела Атијас о Весни Ђогани: ''Можда да јој се извиним?''

4 ч

0
Рада Манојловић послије 18 година признала да ли је била наговорена да буде у вези са Миланом Станковићем!

Сцена

Рада Манојловић послије 18 година признала да ли је била наговорена да буде у вези са Миланом Станковићем!

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

21

Пољопривредници задовољно трљају руке: Упркос суши, овогодишњи приноси одлични

18

18

СДС одлучио: Блануша кандидат и на наредним изборима

18

11

Цеца оштро запријетила у Звездама Гранда

18

09

Крај децембра мијења све: Ова 4 знака неће знати гдје да ставе сав новац

18

07

САД би могле напасти Русију у једном случају: Процурио нови мировни план

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner