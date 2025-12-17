Српски бренд затвара све радње

Извор:
Блиц
17.12.2025
15:27
Коментари:0
Дизајнерски бренд "Футро" саопштио је да ће 31. децембра затворити све своје продавнице, укључујући и веб-шоп.
Одлуку је оснивач бренда саопштио купцима путем јавне поруке, наводећи да се на њу одлучивао више од двије године.
Како је наведено, малопродајне продавнице Футра током свих година пословања није била успјешан пословни пројекат, већ је, како каже аутор, представљала додатак његовом свакодневном дизајнерском раду.
Економија
Фирма из БиХ основана почетком године производи дијелове за Бентли
"Нажалост, наша малопродаја није ни у једном тренутку била успјешан пословни пројекат, већ је све вријеме била дотација из мог свакодневног дизајнерског посла“, наводи се у поруци.
Ево чиме ће се Футро бавити
Иако се затвара малопродајни дио пословања, Футро ће, према најави, наставити да постоји, али у другачијем облику.
"Футро, наравно, наставља да постоји, вјероватно у облику плаката, ауторских изложби и сличних пројеката. Тек треба да осмислим шта и како“, наводи оснивач.
Свијет
Судар осам аутобуса и три аута - велики број мртвих
"Футро" је годинама био препознатљив по ауторском дизајну и визуелном идентитету, а ова одлука означава крај једног поглавља домаће дизајнерске сцене.
Бања Лука
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч1
Фудбал
3 ч0
Најновије
Најчитаније
18
21
18
18
18
11
18
09
18
07
Тренутно на програму