Logo
Large banner

Српски бренд затвара све радње

Извор:

Блиц

17.12.2025

15:27

Коментари:

0
Српски бренд затвара све радње
Фото: Unsplash

Дизајнерски бренд "Футро" саопштио је да ће 31. децембра затворити све своје продавнице, укључујући и веб-шоп.

Одлуку је оснивач бренда саопштио купцима путем јавне поруке, наводећи да се на њу одлучивао више од двије године.

Како је наведено, малопродајне продавнице Футра током свих година пословања није била успјешан пословни пројекат, већ је, како каже аутор, представљала додатак његовом свакодневном дизајнерском раду.

auto proizvodnja pixabay ilustracija

Економија

Фирма из БиХ основана почетком године производи дијелове за Бентли

"Нажалост, наша малопродаја није ни у једном тренутку била успјешан пословни пројекат, већ је све вријеме била дотација из мог свакодневног дизајнерског посла“, наводи се у поруци.

Ево чиме ће се Футро бавити

Иако се затвара малопродајни дио пословања, Футро ће, према најави, наставити да постоји, али у другачијем облику.

"Футро, наравно, наставља да постоји, вјероватно у облику плаката, ауторских изложби и сличних пројеката. Тек треба да осмислим шта и како“, наводи оснивач.

Несрећа у Индији

Свијет

Судар осам аутобуса и три аута - велики број мртвих

"Футро" је годинама био препознатљив по ауторском дизајну и визуелном идентитету, а ова одлука означава крај једног поглавља домаће дизајнерске сцене.

Подијели:

Таг:

Србија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Скупштина града Бањалука одбила приједлог да се паркинг уступи ЗИБЛ-у

Бања Лука

Скупштина града Бањалука одбила приједлог да се паркинг уступи ЗИБЛ-у

3 ч

0
Уставни суд Српске донио одлуку: Повећање плата радника није у складу са Уставом

Република Српска

Уставни суд Српске донио одлуку: Повећање плата радника није у складу са Уставом

3 ч

0
Скоко: Проблем самозапаљења угља биће ријешен до нове године

Република Српска

Скоко: Проблем самозапаљења угља биће ријешен до нове године

3 ч

1
Fudbalska lopta

Фудбал

Трагедија: Фудбалер (21) погинуо у саобраћајној несрећи

3 ч

0

Више из рубрике

Фирма из БиХ основана почетком године производи дијелове за Бентли

Економија

Фирма из БиХ основана почетком године производи дијелове за Бентли

3 ч

0
Биткоин порастао за 1,26 одсто на скоро 75.000 евра

Економија

Биткоин порастао за 1,26 одсто на скоро 75.000 евра

3 ч

0
Цијена сребра обара рекорде

Економија

Цијена сребра обара рекорде

7 ч

0
Стопа незапослености у Великој Британији достигла четворогодишњи максимум

Економија

Стопа незапослености у Великој Британији достигла четворогодишњи максимум

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

21

Пољопривредници задовољно трљају руке: Упркос суши, овогодишњи приноси одлични

18

18

СДС одлучио: Блануша кандидат и на наредним изборима

18

11

Цеца оштро запријетила у Звездама Гранда

18

09

Крај децембра мијења све: Ова 4 знака неће знати гдје да ставе сав новац

18

07

САД би могле напасти Русију у једном случају: Процурио нови мировни план

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner