Скоко: Проблем самозапаљења угља биће ријешен до нове године

Извор:
СРНА
17.12.2025
14:46
Коментари:1
Проблем самозапаљења угља на депонији у Гацку требало би у потпуности да буде ријешен до Нове године, изјавио је данас Срни директор Рудника и термоелектране /РиТЕ/ "Гацко" Максим Скоко.
Скоко је појаснио да је до самозапаљења угља дошло на депонији угља који је лошег квалитета и који је прије три године одложен на ту локацију да се користи након што се изгради постројење за пречишћавање угља.
"Санација депоније на којој је дошло до самозапаљења угља је интензивна и свакодневна и до сада смо урадили више од половине посла, а очекујемо да ћемо све завршити до Нове године јер је наш рок да то урадимо што је могуће прије", рекао је Скоко.
Он је навео да је депонија већ сада санирана толико да то самозапаљење угља узрокује мање загађење ваздуха у Гацку, које је ових дана иначе повећано и због бројних домаћинстава која угаљ користе за гријање, као и због магле, а нема вјетра и струјања ваздуха.
Фудбал
Трагедија: Фудбалер (21) погинуо у саобраћајној несрећи
"Чим смо примијетили да је дошло до самозапаљења кренули смо у санацију проблема и израду приступних путева до депоније. Лоше вријеме и десетак дана кише нам није ишло у прилог и киша је само погодовала самозапаљењу, што дјелује апсурдно", рекао је Скоко.
Скоко је истакао да рудари раде у немогућим условима да би санирали депонију и да би сви грађани Гацка имали чист ваздух.
"И ти људи живе у Гацку и њима је стало да тај проблем ријеше што је могуће прије", рекао је Скоко.
Он је истакао је да је рударски хљеб са седам кора, а у Гацку се може рећи да је са 14 због тешких услова за живот и временских прилика, наводећи да се не може очекивати да у једном граду који живи на ободу рудника, и од тог рудника доминантно, да не буде никада никаквих ексцеса.
Република Српска
Рите Угљевик поново на мрежи
Скоко је истакао да се то питање рјешава у рекордно могућем року и изразио жаљење што је дошло до тога, али да је то активност коју нису могли исконтролисати.
У РиТЕ "Гацко" је данас прослављена Света Варвара, заштитница рудара, а након литургије у Храму Свете Тројице у Гацку, додијељене су и награде за 25 најзаслужнијих рудара.
Служен је и помен и положено цвијеће на споменик погинулим радницима тог предузећа у Одбрамбено-отаџбинском рату.
Бања Лука
1 ч5
Култура
1 ч0
Друштво
1 ч0
Хроника
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
8 ч5
Република Српска
8 ч0
Најновије
Најчитаније
15
32
15
32
15
28
15
27
15
24
Тренутно на програму