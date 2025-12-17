Посланици настављају са 17. редовном сједницом

Извор:
Народна скупштина Републике Српске наставља 17. редовну сједницу која је почела јуче.
Посланици су синоћ размотрили Приједлог буџета Републике Српске за наредну годину у износу од 7.409 милијарди КМ.
Сједница се наставља и данас када ће бити разматрани и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак, по хитном поступку, као и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на добит - по хитном поступку.
На дневном реду је Приједлог закона о измјени и допунама Закона о доприносима - по хитном поступку.
