Посланици настављају са 17. редовном сједницом

АТВ

17.12.2025

07:12

0
Посланици настављају са 17. редовном сједницом
Фото: Уступљена фотографија

Народна скупштина Републике Српске наставља 17. редовну сједницу која је почела јуче.

Посланици су синоћ размотрили Приједлог буџета Републике Српске за наредну годину у износу од 7.409 милијарди КМ.

Сједница се наставља и данас када ће бити разматрани и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак, по хитном поступку, као и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на добит - по хитном поступку.

На дневном реду је Приједлог закона о измјени и допунама Закона о доприносима - по хитном поступку.

NSRS

