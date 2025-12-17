Нема више преговора: Овако ће убудуће расти борачки додаци у Српској

Аутор:Стеван Лулић
17.12.2025
07:00
Коментари:0
Ускоро би борцима у Републици Српској раст борачких додатака могао да буде регулисан слично као што је и раст пензија.
Најавила је ово за АТВ министар финансија Српске Зора Видовић, која је објаснила да је у току рад на новом закону.
Република Српска
Додик: Одлука Вучића да не учествује на самиту ЕУ је рационална, државничка и посве разумљива
"Ми смо неколико пута разговарали са борачким категоријама, не само сад пред израду буџета него и прошле године и у прољеће ове године. Борачке категорије су све жељеле да направе један нови закон, сматрајући да овај закон већ стварно дуго траје и заиста га треба мијењати. У израду тог закона, поред људи из Владе, укључене су све борачке категорије. Они су већ дошли пред крај израде закона и они су се на разговорима које смо сад имали изјаснили како желе да изгледа тај закон и ми смо управо и ова давања прилагодили том закону", истакла је Видовићева и додала:
"Кад смо имали састанак са Борачком организацијом сви су гласали ЗА. Другог дана смо имали састанак са свим борачким организацијама, има их више, такође сви су гласали ЗА. То је сад системски ријешен проблем. То значи да више нећемо преговарати 'оволико је, онолико је', него су они изабрали модел сличан изради пензија".
У том случају, каже министар финансија, борачки додаци би расли у складу са платама.
Србија
Вучић: Први пут нећу отићи на самит ЕУ-Западни Балкан
"Тако да ће идуће године, од 1. јануара 2027, борачки додаци расти у проценту у коме расту плате. Значи, то је аутоматски ријешено у закону и онда ту више неће бити проблем. И борачки додаци и инвалиднине", објаснила је она.
Зора Видовић је нагласила да је у буџету за 2026. годину за борачка давања предложено 579 милиона.
"Или 96 милиона више, односно 20 посто повећање. То је највеће повећање које је било у овом буџету. То су борачки додаци који износе 295 милиона и они су већи негдје за 25 одсто. Затим инвалиднине, има неколико врста инвалиднина, 230 милиона и оне су веће за 14 посто", рекла је она.
Министар финансија Српске је, у емисији "У првом плану" на нашој телевизији, такође најавила и да ће поједини борци примати два додатка.
Истакла је да ће ове исплате почети када се усвоји закон који је договорен са борачким организацијама.
Детаљније о томе прочитајте у одвојеном тексту на ОВОМ ЛИНКУ.
Преузимање дијела текста или чланка у цјелини дозвољено уз навођење извора и линковање истог!
Република Српска
11 ч3
Република Српска
11 ч0
Република Српска
12 ч0
Република Српска
13 ч0
Најновије
Најчитаније
08
46
08
39
08
37
08
31
08
30
Тренутно на програму