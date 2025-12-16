Logo
Pojedini borci u Srpskoj će primati dva dodatka

Stevan Lulić

16.12.2025

21:13

Поједини борци у Српској ће примати два додатка
Foto: ATV

Pojedini borci u Republici Srpskoj mogli bi ubuduće da primaju dvije boračke naknade, najavila je za ATV ministar finansija Zora Vidović.

Ona je za ATV objasnila da se ovo odnosi na sve borce koji nemaju uslove za penziju, odnosno radni staž.

Istakla je da će ove isplate početi kada se usvoji zakon koji je dogovoren sa boračkim organizacijama.

Срђан Мазалица

Republika Srpska

Mazalica: Budžet realno ostvariv

"Od prvog januara 2027. godine, kad se usvoji zakon u narednoj godini jer nismo sad mogli jer nije zakon usvojen, svi oni borci koji imaju preko 65 godina, a nemaju uslove za penziju, bi dobijali mjesečno po dva boračka dodatka", naglasila je Vidovićeva za ATV.

Poručila je da je ovo značajan iskorak koji će riješiti status boraca u Republici Srpskoj.

"Procijenili smo da su te kategorije potpuno zadovoljne i svi su bili za taj prijedlog", rekla je ministar finansija Srpske u emisiji "U prvom planu".

Veća izdvajanja za zdravstvenu zaštitu boraca

Govoreći o budžetu za narednu godinu, Vidovićeva je najavila i veća izdvajanja za zdravstvenu zaštitu boraca.

"Imamo zdravstvenu zaštitu za borce, ona se plaća iz budžeta Fondu zdravstvenog osiguranja. 2026. godine je to 24 miliona i veće je za 65 posto nego što je bilo u 2025. godini", kaže ministar finansija.

Avion

Srbija

Preminuo na letu Čikago-Beograd: Supruga traži putnika koji je sjedio pored njega

Poenta je, dodaje Vidovićeva, da boračke kategorije u što većoj mjeri budu zadovoljne.

Kako kaže, za boračka davanja u narednom budžetu namijenjeno je više od pola milijarde maraka.

Ideja koja nije usvojena

Osvrnula se i na ideju o kojoj sa boračkim kategorijama nije postignut dogovor, a to je da oni kojima nije potrebno ne primaju određene naknade koje bi se preusmjerile na one ljude koji su u većoj potrebi.

"Velika se sredstva izdvajaju, ima veliki broj korisnika tako da u suštini ne dobiju mnogo. Bilo bi dobro, ali to nismo mogli postići dogovor s njima, kad bi oni kojima to nije potrebno da to ne dobijaju, onda bi ovi kojima je to potrebno zaista dobili više. Ali, oni to ne prihvataju", rekla je za ATV Zora Vidović.

Preuzimanje dijela teksta ili članka u cjelini dozvoljeno uz navođenje izvora i linkovanje istog!

