Logo
Large banner

Mazalica: Budžet realno ostvariv

Izvor:

SRNA

16.12.2025

20:23

Komentari:

0
Срђан Мазалица
Foto: ATV

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica rekao je da Srpska zauzima dobar pravac kada je riječ o ekonomskoj i fiskalnoj politici, što se vidi kroz republički budžet za 2026. godinu, za koji je rekao da je realno ostvariv ukoliko se preduzmu odlučni koraci navedeni u programu ekonomskih reformi.

Tokom skupštinske rasprave o Prijedlogu budžeta Republike Srpske za 2026. godinu – po hitnom postupku, Mazalica je istakao da je svih onih godina kada nije bilo složenih uslova u okruženju i pandemija, Srpska otplaćivala više kredita nego što se zaduživala.

"Na taj način Srpska je držala pod kontrolom unutrašnji i javni dug", ocijenio je Mazalica.

Prema njegovim riječima, kada se kreira budžet uvijek treba voditi računa o boračkim kategorijama, što pokazuje pravi odnos Srpske prema svojim borcima.

Нова година

Društvo

Gdje će političari, a gdje građani za Novu godinu?

Mazalica je ocijenio da postoji dovoljan prostor u bruto domaćem proizvodu /BDP/ da se razvija privreda, da 11 odsto izdvajanja BDP-a za penzije, takođe, govori o tome da se i sa ovim povećanjem stvaraju zakonske pretpostavke da se stvore i nove investicije.

Poslanik SDS-a Mirjana Orašanin smatra da budžet ne bi trebao biti donesen po hitnoj proceduri jer na taj način, kako tvrdi, nema dugoročnog plana.

Ona smatra da predloženi budžet za 2026. godinu nije razvojni, te ima nepotrebne rashode koji rastu brže od prihoda.

Podijeli:

Tag:

Srđan Mazalica

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Народна скупштина о економским реформама и буџету

Republika Srpska

Narodna skupština o ekonomskim reformama i budžetu

3 h

0
Игор Додик опозицији: Прихватите да сте губитници

Republika Srpska

Igor Dodik opoziciji: Prihvatite da ste gubitnici

4 h

4
Додик: Србију волимо, а са Хрватима сарађујемо у ономе што је наш интерес

Republika Srpska

Dodik: Srbiju volimo, a sa Hrvatima sarađujemo u onome što je naš interes

5 h

7
Ковачевић: Не постоји ниједна земља у ЕУ у којој неизабрани странац без мандата намеће законе

Republika Srpska

Kovačević: Ne postoji nijedna zemlja u EU u kojoj neizabrani stranac bez mandata nameće zakone

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

56

Ovo je najhladniji grad na svijetu: Evo kako se stanovnici oblače za izlazak iz kuće na -50

21

54

Ljekar Metjua Perija osuđen na kućni pritvor

21

39

Dječaka silovala žena (55) kod koje je stanovao sa majkom: Zlostavljanje trajalo deset godina

21

33

Prvi let iz Evrope u Bagdad nakon 35 godina

21

30

Sutra se slavi Sveta Varvara: Postoji posebno vjerovanje za dane do Božića

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner