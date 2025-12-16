Mazalica: Budžet realno ostvariv

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica rekao je da Srpska zauzima dobar pravac kada je riječ o ekonomskoj i fiskalnoj politici, što se vidi kroz republički budžet za 2026. godinu, za koji je rekao da je realno ostvariv ukoliko se preduzmu odlučni koraci navedeni u programu ekonomskih reformi.

Tokom skupštinske rasprave o Prijedlogu budžeta Republike Srpske za 2026. godinu – po hitnom postupku, Mazalica je istakao da je svih onih godina kada nije bilo složenih uslova u okruženju i pandemija, Srpska otplaćivala više kredita nego što se zaduživala.

"Na taj način Srpska je držala pod kontrolom unutrašnji i javni dug", ocijenio je Mazalica.

Prema njegovim riječima, kada se kreira budžet uvijek treba voditi računa o boračkim kategorijama, što pokazuje pravi odnos Srpske prema svojim borcima.

Mazalica je ocijenio da postoji dovoljan prostor u bruto domaćem proizvodu /BDP/ da se razvija privreda, da 11 odsto izdvajanja BDP-a za penzije, takođe, govori o tome da se i sa ovim povećanjem stvaraju zakonske pretpostavke da se stvore i nove investicije.

Poslanik SDS-a Mirjana Orašanin smatra da budžet ne bi trebao biti donesen po hitnoj proceduri jer na taj način, kako tvrdi, nema dugoročnog plana.

Ona smatra da predloženi budžet za 2026. godinu nije razvojni, te ima nepotrebne rashode koji rastu brže od prihoda.