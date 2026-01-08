Tramp: Može me zaustaviti samo moj razum

Jedini ograničavajući faktor kada su u pitanju moja ovlašćenja kao vrhovnog komandanta su moji lični moralno-etički principi, rekao je predsjednik SAD Donald Tramp.

"Da, postoji nešto. Moj sopstveni moral. Moj razum. To je jedino što može da me zaustavi", citira "Njujork tajms" riječi američkog predsjednika.

Nije mi potrebno međunarodno pravo, ne želim da naudim ljudima, dodao je američki predsjednik.

"Rusiju u NATO brine samo Amerika"

Tramp je, takođe, rekao da kada je riječ o NATO, Rusiju ne brinu druge zemlje, izuzev SAD.

"Ako pogledamo NATO, Rusiju uopšte nije uznemirena zbog neke druge zemlje, izuzev nas - rekao je on.

Komentarišući situaciju sa sporazumom START, on je rekao da "sporazum ističe, pa ističe", ali da se nada da će biti postignut povoljniji sporazum.

Prema njegovim riječima, prilikom postizanja bilo kakvog novog sporazuma o nuklearnom oružju pored Rusije i SAD neophodno je uključiti i "par drugih igrača".

Grenland ili NATO

U intervjuu za američki list Tramp nije direktno odgovorio da li mu je važnije da dobije Grenland ili da sačuva NATO. Kako je dodao, možda će morati da načini izbor.

Tramp je, međutim, primetio da je transatlantski savez beskoristan bez SAD u svojoj osnovi.

O Kubi

Tramp je rekao i da Kuba visi o koncu.

"Mislim da Kuba visi o koncu. Imaju velike probleme", rekao je on.

"Ne mislim da je preostalo mnogo opcija za pritisak, osim otići tamo i dići sve u vazduh", rekao je on na pitanje radijskog novinara Hjua Hjuita o tome da li će Amerika pojačati pritisak na Kubu.