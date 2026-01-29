Muris pred irskim sudom zbog ubistva sunarodnika iz BiH

Muris C. (45), optužen za ubistvo Adnana Asića 2022. godine, pojavio se danas pred Okružnim sudom u Blančarstaunu gd‌je mu je uručena tzv. „knjiga dokaza“ pred njegovo predstojeće suđenje.

Sutkinja Aine Klensi ga je uputila na Centralni krivični sud, gd‌je će mu i biti suđeno.

Podsjetimo, Muris C. je optužen da je ubio Adnana Asića (60) u Old Navan Road-u, 22. oktobra 2022. godine. Preminuli, koji je u Irskoj živio više od 30 godina, teško je povrijeđen u ranim jutarnjim časovima. Asić je navodno prisustvovao događaju u oblasti “Blanchardstown Shopping Centre” i otišao ubrzo nešto poslije 2.15 ujutru kući.

Pronađen je sa teškim povredama i ubrzo je proglašen mrtvim u bolnici “Connolly Memorial”. Irska policija pokrenula je istragu ubistva, 7. januara 2025. jedan muškarac je ispitan, ali je pušten bez optužnice, dok je pripreman predmet za Direkciju za javno tužilaštvo (DPP).

Svjedočenje rođaka

Inače, o žrtvi brutalnog ubistva još prošle godine je govorio i njegov jedini živi rođak. On je u izjavi za irske medije rekao da je Adnan pretučen na smrt, te da ga još proganja način na koji je ubijen. On je zatražio i pravdu za svog ubijenog rođaka. Njegov rođak kaže da je Adnan napustio BiH još 90-ih te da se skrasio u Irskoj, gd‌je je mirno živio punih 30 godina. Njegov rođak Ahmet D., koji je pomagao policiji tokom istrage, kaže da ga i dalje proganja sve to što se desilo Adnanu.

“Ja sam očajan, on nije zaslužio da umre na takav način”, kaže Amhet D. On dodaje da je BiH napustio prije njega, te da je prvo otišao za Hrvatsku, a zatim su kao izbjeglice poslani u Irsku:

“Adnan je došao poslije mene, obojica smo živjeli u Dablinu, on je bio jedan zaista dobar čovjek. Nije imao porodicu, ni ženu ni d‌jecu. Imao je samo mene. On je bio takav da mrava ne bi zgazio. Bili smo zaista bliski, brinuli smo jedan o drugom”, prisjeća se njegov rođak. Ahmet D. je rekao da su tu noć bili na istom dešavanju, ali nisu zajedno otišli kućama.