Kamiondžija pokušao da podmiti policajce u Gradišci, oni ga uhapsili

Vozač teretnog vozila iz Kiseljaka uhapšenje u Gradišci zbog sumnje da je pokušao da podmiti policajce tokom saobraćajne kontrole.

Uhapšeno je lice N. O. koje se sumnji da je juče prilikom kontrole teretnog vozila "mercedes" nudilo policajcima novac kako bo odustali, nakon čega je uhapšen, a novac koji je nudio je uz potvrdu oduzet, saopštila je Policijska uprava Gradiška.

Osumnjičenom licu na teret se stavlja da je počinilo krivično djelo davanje mita.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Republičkog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je naložio da se po kompletiranju predmeta dostavi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.