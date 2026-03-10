Logo
Large banner

Poznat identitet muškarca koji je poginuo u teškoj nesreći

Autor:

ATV

10.03.2026

22:53

Komentari:

0
Познат идентитет мушкарца који је погинуо у тешкој несрећи
Foto: ATV

Sulejman Osmić (80) poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se danas poslijepodne dogodila u Doboj Istoku, saznaje "Avaz".

Riječ je o muškarcu iz mjesta Briješnica Mala u Doboj Istoku.

Podsjetimo, Osmića je udario kamion.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona oglasilo se nakon stravične nesreće koja se dogodila danas poslijepodne u mjestu Doboj Istok, prenosi Dnevni Avaz.

"Danas, 10.3.2026. godine oko 16.15 sati na magistralnom putu M 4 u mjestu Doboj Istok dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali teretno motorno vozilo i pješak rođen 1946. godine. U ovoj saobraćajnoj nezgodi smrtno je stradao pješak, čiju smrt je na mjestu događaja konstatovao ljekar Doma zdravlja Doboj Istok. Uviđaj pod nadzorom kantonalnog tužioca provode policijski službenici Policijske uprave Gračanica", navode iz policije.

Трамп

Svijet

Tramp zaprijetio Iranu: Biće posljedica koje "do sada nisu viđene"

Saobraćaj se na navedenoj dionici magistralnog puta odvija jednom saobraćajnom trakom, saopšteno je ranije iz MUP-a TK.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Doboj Istok

poginuo pješak

Saobraćajna nesreća

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Сраман случај из Српске: Оптужена да је опљачкала тетку на самрти

Hronika

Sraman slučaj iz Srpske: Optužena da je opljačkala tetku na samrti

1 h

0
Везали баку и сатима се иживљавали над њом: Овако су се бранили пред тужилаштвом

Hronika

Vezali baku i satima se iživljavali nad njom: Ovako su se branili pred tužilaštvom

1 h

0
Мотоцикл мотор вожња пут

Hronika

Motociklista poginuo u teškoj nesreći

5 h

0
Ужас на пјешачком прелазу: Аутомобилом ударио мушкарца и дијете (3)

Hronika

Užas na pješačkom prelazu: Automobilom udario muškarca i dijete (3)

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

38

Neviđeno u modernom ratovanju: Jedan vojnik držao položaj 68 dana

23

32

Aleksa Avramović raširio šal sa natpisom posvećenim BiH

23

26

Ponovo se pojavilo stvorenje sudnjeg dana: Objavljen dramatičan snimak

23

20

Džejla Ramović konačno progovorila o Mariji Šerifović

23

15

Poginulo više putnika: Zapalio se autobus u centru grada

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner