Poznat identitet muškarca koji je poginuo u teškoj nesreći

Sulejman Osmić (80) poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se danas poslijepodne dogodila u Doboj Istoku, saznaje "Avaz".

Riječ je o muškarcu iz mjesta Briješnica Mala u Doboj Istoku.

Podsjetimo, Osmića je udario kamion.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona oglasilo se nakon stravične nesreće koja se dogodila danas poslijepodne u mjestu Doboj Istok, prenosi Dnevni Avaz.

"Danas, 10.3.2026. godine oko 16.15 sati na magistralnom putu M 4 u mjestu Doboj Istok dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali teretno motorno vozilo i pješak rođen 1946. godine. U ovoj saobraćajnoj nezgodi smrtno je stradao pješak, čiju smrt je na mjestu događaja konstatovao ljekar Doma zdravlja Doboj Istok. Uviđaj pod nadzorom kantonalnog tužioca provode policijski službenici Policijske uprave Gračanica", navode iz policije.

Saobraćaj se na navedenoj dionici magistralnog puta odvija jednom saobraćajnom trakom, saopšteno je ranije iz MUP-a TK.