Minić poslao poruku Dodiku - zna se na koga se odnosi

On se u svojoj objavi zahvalio Dodiku, a jasno je šta je povod.

"...Tirjanstvu stati nogom za vrat, dovesti ga k poznanju prava, to je ljudska dužnost najsvetija", davno je rekao veliki Njegoš. Hvala predsjedniče Milorad Dodik", napisao je Minić.

Hvala predsjedniče @MiloradDodik — Savo Minić (@minic_savo) May 10, 2026

Ova objava Minića dolazi ubrzo nakon što je potvrđeno da će Kristijan Šmit napustiti BiH, nakon pet godina.

Podsjećamo, kako su prenijeli njemački mediji, informacije su potvrđene iz samog OHR-a.

Kristijan Šmit je u BiH boravio pet godina iako nije imao potvrdu Savjeta bezbjednosti ujedinjenih nacija.

Nakon potvrde njegovog odlaska oglasio se i Dodik koji je imao prijedlog za Nijemca.