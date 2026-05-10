"Neprihvatljivo protivpravno instaliranje Kristijana Šmita"

Rusija će, vjerujemo, na sastanku SB UN-a posvećenom BiH tražiti da sve Šmitove odluke budu ništavne, ne budu više pravno važeće, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Obje države su na istim pozicijama poštivanja slova Dejtona. Osuđuju dekadentna ponašanja mijenjanja tog sporazuma mimo volje strana, a to je, kategoričan je Dodik, masovno rađeno. Kaže da današnja priča o Dejtonu zvuči kao: postoji neki napisani sporazum, ali praksa koja je izvitoperena posve je nešto sasvim drugo.

"Sad nas čeka za 2 dana ili 3 sastanak u SB UN posvećen BiH i vjerujemo da će Rusija, shodno svojim ranijim stavovima, vezano za tog Šmita kojeg nije nikad prihvatila, tražiti da se sve odluke koje je on donio budu ništavne i da ne budu pravno važeće. U svakom slučaju taj segment tih pitanja se odnosio na našu međusobnu saradnju", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Politički analitičar Stevica Deđanski izjavio je da na sjednici Savjeta bezbjednosti UN o stanju u BiH zakazanoj za utorak, 12. maja, Republika Srpska i Srbija treba da nametnu temu kršenja prava i međunarodnih sporazuma i pokrenu pitanje negativne uloge Kristijana Šmita. Zapad će u suprotnom, svoja kršenja prešutjeti dok ne bude prekasno o tome i pričati.

"I onda će biti pitanje, a što se vi niste borili? Zato se mi borimo. Gledajte, oni će prećutati, bitno je da mi pokrenemo, Bitno je da ljudi koji podržavaju međunarodno pravo, uvek kažem međunarodno pravo, ne Srbiju, ne Srpsku, ne srpski narod, nego međunarodno pravo, znači, da vide šta se radi i zato Šmita treba da izvrgnemo na stub srama za sve što je radio protivzakonito: prvo što je on protivzakonit, ali i tako protivzakonit radi protivzakonite stvari", rekao je Stevica Deđanski, politički analitičar.

Presudu da bilo koji neimenovani stranac nema pravo da donosi zakone mimo Parlamentarne Skupštine tačnije dva doma: Predstavničkog doma naroda, što je propisano Ustavom, trebao je donijeti i Ustavni sud BiH do sad, izjavio je poslanik u Predstavničkom domu Milorad Kojić.

"I to što bi trebalo da se desi na toj sjednici Savjeta bezbjednosti, dakle ta inicijativa od strane Rusije ima i realnog osnova svog, jer bi to bila uspostava vladavine prava. Kada govorimo o pravnim posljedicama, naravno da sve presude, odluke koje su donesene na osnovu članova zakona koje je nametnuo Šmit, a nije imao prava ih nametne, sve te pravne posljedice bi automatski prestale da postoje", rekao je Milorad Kojić, poslanik Kluba SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Za međunarodni poredak i za tzv. međunarodnu zajednicu neprihvatljivo je protivpravno instaliranje Kristijana Šmita bez odgovarajućih sankcija Savjeta bezbjednosti, izjavio je pravnik Ognjen Tadić.

"Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija nije imenovao Kristijana Šmita za visokog predstavnika.

Savjet za implementaciju mira je zloupotrebom pozicije neformalnog predlagača u prostorije visokog predstavnika uveo Kristijana Šmita. To je možda i najdrastičniji i najdrskiji primjer nepoštovanja Savjeta bezbjednosti od njegovog osnivanja do danas", rekao je Ognjen Tadić, pravnik.

Odlazak Šmita u penziju znak je da se na neki način Njemačka povlači, a da se što manje obrukaju Postavlja se samo pitanje kako će sad Sjedinjene Američke Države da se izjasne o zatvaranju OHR-a, odlasku Šmita, ukida