"30 od 30 poena": Tramp saopštio da je ostvario maksimalan rezultat na kognitivnom testu

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je da su rezultati njegovog sistematskog pregleda, izuzetno dobri, navodeći da je na kognitivnom testu postigao maksimalan rezultat od 30 od 30 poena, što je opisao kao pokazatelj "ekstremne inteligencije".

"Rezultati mog pregleda, obavljenog u Vojnomedicinskom centru 'Volter Rid', i upravo objavljeni, bili su izuzetno dobri. Za razliku od drugih američkih predsjednika, od kojih nijedan nikada nije položio odobren, težak kognitivni test, ja sam ostvario savršen rezultat 30 od 30, što se smatra 'ekstremnom inteligencijom'. Da li su demokrate zaista iznenađene?", rekao je Tramp.

Prema njegovim riječima, ovo je četvrti test koji je uradio, dodajući da bi svaki predsjednik i potpredsjednik trebalo da polaže teške kognitivne testove.

"Svi su bili savršeni ili 120 tačnih odgovora od 120 postavljenih pitanja. Veoma je rijetko da neko dobije savršen rezultat, posebno kada se to postigne četiri puta zaredom. Svi ljudi koji se kandiduju za predsjednika i potpredsjednika trebalo bi da budu primorani da polažu teške kognitivne testove. Kongres i demokrate bi to trebalo da zahtijevaju", zaključio je on.

Ljekar američkog predsjednika Donalda Trampa, dr Šon Barbabela, izjavio je da je predsjednik u odličnom zdravstvenom stanju, navodi se u memorandumu Bijele kuće objavljenom u petak, u kojem se dodaje da je kod Trampa i dalje prisutan blagi otok potkoljenice i da ima benigne modrice na rukama.

Barbabela je u memorandumu naveo da je Tramp u odličnom zdravstvenom stanju, sa snažnom srčanom, plućnom, neurološkom i opštom fizičkom funkcijom, prenose mediji.

"Predsjednik Tramp je potpuno sposoban da obavlja sve dužnosti vrhovnog komandanta i šefa države", istakao je Barbabela.

Memorandum je objavljen nakon Trampove posjete Nacionalnom vojno-medicinskom centru "Volter Rid", a u njemu se navodi da je zabilježen napredak u odnosu na prošlu godinu kada je riječ o blagom otoku potkoljenice.

U dokumentu se dodaje da su modrice na rukama uobičajene i benigne, kao i da su povezane sa manjom iritacijom mekog tkiva usljed čestog rukovanja i upotrebe aspirina u okviru kardiovaskularne prevencije.

Međutim, nije naveden razlog dermatološkog tretmana kojem je Tramp bio podvrgnut u martu zbog promjena na vratu, niti je precizirano da li je nakon oktobra prošle godine ponovo obavio pregled magnetnom rezonancom.

Tramp, koji će u junu napuniti 80 godina, često ističe da je fizički spremniji i energičniji od svog prethodnika, bivšeg predsjednika SAD Džo Bajdena, koji je funkciju napustio prošle godine u 82. godini, nakon višemjesečnih spekulacija o njegovoj sposobnosti da obavlja predsjedničku dužnost.