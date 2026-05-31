Logo
Large banner

"30 od 30 poena": Tramp saopštio da je ostvario maksimalan rezultat na kognitivnom testu

Autor:

ATV
31.05.2026 09:31

Komentari:

0
"30 од 30 поена": Трамп саопштио да је остварио максималан резултат на когнитивном тесту
Foto: Tanjug / AP / Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je da su rezultati njegovog sistematskog pregleda, izuzetno dobri, navodeći da je na kognitivnom testu postigao maksimalan rezultat od 30 od 30 poena, što je opisao kao pokazatelj "ekstremne inteligencije".

"Rezultati mog pregleda, obavljenog u Vojnomedicinskom centru 'Volter Rid', i upravo objavljeni, bili su izuzetno dobri. Za razliku od drugih američkih predsjednika, od kojih nijedan nikada nije položio odobren, težak kognitivni test, ja sam ostvario savršen rezultat 30 od 30, što se smatra 'ekstremnom inteligencijom'. Da li su demokrate zaista iznenađene?", rekao je Tramp.

Prema njegovim riječima, ovo je četvrti test koji je uradio, dodajući da bi svaki predsjednik i potpredsjednik trebalo da polaže teške kognitivne testove.

"Svi su bili savršeni ili 120 tačnih odgovora od 120 postavljenih pitanja. Veoma je rijetko da neko dobije savršen rezultat, posebno kada se to postigne četiri puta zaredom. Svi ljudi koji se kandiduju za predsjednika i potpredsjednika trebalo bi da budu primorani da polažu teške kognitivne testove. Kongres i demokrate bi to trebalo da zahtijevaju", zaključio je on.

Ljekar američkog predsjednika Donalda Trampa, dr Šon Barbabela, izjavio je da je predsjednik u odličnom zdravstvenom stanju, navodi se u memorandumu Bijele kuće objavljenom u petak, u kojem se dodaje da je kod Trampa i dalje prisutan blagi otok potkoljenice i da ima benigne modrice na rukama.

Barbabela je u memorandumu naveo da je Tramp u odličnom zdravstvenom stanju, sa snažnom srčanom, plućnom, neurološkom i opštom fizičkom funkcijom, prenose mediji.

"Predsjednik Tramp je potpuno sposoban da obavlja sve dužnosti vrhovnog komandanta i šefa države", istakao je Barbabela.

Memorandum je objavljen nakon Trampove posjete Nacionalnom vojno-medicinskom centru "Volter Rid", a u njemu se navodi da je zabilježen napredak u odnosu na prošlu godinu kada je riječ o blagom otoku potkoljenice.

U dokumentu se dodaje da su modrice na rukama uobičajene i benigne, kao i da su povezane sa manjom iritacijom mekog tkiva usljed čestog rukovanja i upotrebe aspirina u okviru kardiovaskularne prevencije.

Međutim, nije naveden razlog dermatološkog tretmana kojem je Tramp bio podvrgnut u martu zbog promjena na vratu, niti je precizirano da li je nakon oktobra prošle godine ponovo obavio pregled magnetnom rezonancom.

Tramp, koji će u junu napuniti 80 godina, često ističe da je fizički spremniji i energičniji od svog prethodnika, bivšeg predsjednika SAD Džo Bajdena, koji je funkciju napustio prošle godine u 82. godini, nakon višemjesečnih spekulacija o njegovoj sposobnosti da obavlja predsjedničku dužnost.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

zdravstveno stanje

Amerika

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

САД убрзавају повлачење трупа из база у Европи: Све већи раскол између Вашингтона и Брисела

Svijet

SAD ubrzavaju povlačenje trupa iz baza u Evropi: Sve veći raskol između Vašingtona i Brisela

18 h

0
Хегсет оштар према "савезницима": Европа да престане да моралише

Svijet

Hegset oštar prema "saveznicima": Evropa da prestane da morališe

20 h

5
Предсједник Доналд Трамп говори током састанка кабинета у Бијелој кући, у сриједу, 27. маја 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Njujork tajms: Tramp nije donio odluku o sporazumu

1 d

0
Предсједник Доналд Трамп слуша током састанка кабинета у Бијелој кући, у сриједу, 27. маја 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Teheran ne smije imati nuklearno oružje, Ormuski moreuz mora biti otvoren odmah

1 d

1

Više iz rubrike

Четворочлана породица погинула док је путовала на вјенчање: Ужасна трагедија у САД

Svijet

Četvoročlana porodica poginula dok je putovala na vjenčanje: Užasna tragedija u SAD

4 h

0
На помолу нови технолошки савез: Планирају заједно производити беспилотне летјелице

Svijet

Na pomolu novi tehnološki savez: Planiraju zajedno proizvoditi bespilotne letjelice

4 h

0
Хаос у Француској након побједе ПСЖ-а: Три особе повријеђене, више од 400 ухапшено

Svijet

Haos u Francuskoj nakon pobjede PSŽ-a: Tri osobe povrijeđene, više od 400 uhapšeno

5 h

0
Америчка морнарица у Хормушком мореузу

Svijet

Ne smiruje se na Bliskom Istoku: Lete rakete, Iran najavio odgovor

5 h

0

  • Najnovije

13

23

Haris žestoko opleo po Melininoj svadbi: "Glamur ti ne može niko platiti, moraš ga zaraditi"

13

19

Srušila se zgrada, četiri osobe poginule, devet povrijeđeno: Užas u Indiji

13

04

Ovi jednostavni trikovi će vam pomoći da se riješite pčela u dvorištu

12

52

Novi šok na Rolan Garosu – razbijena Iga Švjontek!

12

48

Tajni vojni sastanak u Gvantanamu: O čemu su razgovarali američki i kubanski generali?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner