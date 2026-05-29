Tramp: Teheran ne smije imati nuklearno oružje, Ormuski moreuz mora biti otvoren odmah

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da Iran mora da pristane na to da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu, kao i da Ormuski moreuz mora biti odmah otvoren, bez putarina, za neograničen brodski saobraćaj, u oba smjera.

Dodao je da će sve podvodne mine, ako ih ima, biti uklonjene kao i da je SAD uklonio, detonacijom, brojne takve mine podvodnim minolovcima.

„Iran će odmah završiti uklanjanje i/ili detonaciju svih preostalih mina, kojih neće biti mnogo!). Brodovi zarobljeni u moreuzu zbog naše nevjerovatne i neviđene pomorske blokade, koja će sada biti ukinuta, mogu započeti proces „povratka kući!“ Pozdravite svoje žene, muževe, roditelje i porodice od mene, vašeg omiljenog predsjednika!“, napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Istina.

Američki predsjednik je zapretio da će uništiti nuklearni program Irana.

„Obogaćeni materijal, nazivan i „nuklearna prašina“, koji je zakopan duboko pod zemljom i praktično urušenim planinama usled naših snažnih napada bombarderima B2 pre 11 meseci, biće otkriven od strane SAD, u tesnoj koordinaciji i saradnji sa Islamskom Republikom Iran, kao i Međunarodnom agencijom za atomsku energiju, i UNIŠTEN“, napisao je on.

Kako kaže novac se neće razmjenjivati do daljnjeg, a ostale stavke, od daleko manjeg značaja su dogovorene.

„Slijedi sastanak i donošenje konačne odluke“, dodao je Tramp, prenosi Sputnik.