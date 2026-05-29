Tramp: Teheran ne smije imati nuklearno oružje, Ormuski moreuz mora biti otvoren odmah

Autor:

ATV
29.05.2026 17:42

Предсједник Доналд Трамп слуша током састанка кабинета у Бијелој кући, у сриједу, 27. маја 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da Iran mora da pristane na to da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu, kao i da Ormuski moreuz mora biti odmah otvoren, bez putarina, za neograničen brodski saobraćaj, u oba smjera.

Dodao je da će sve podvodne mine, ako ih ima, biti uklonjene kao i da je SAD uklonio, detonacijom, brojne takve mine podvodnim minolovcima.

„Iran će odmah završiti uklanjanje i/ili detonaciju svih preostalih mina, kojih neće biti mnogo!). Brodovi zarobljeni u moreuzu zbog naše nevjerovatne i neviđene pomorske blokade, koja će sada biti ukinuta, mogu započeti proces „povratka kući!“ Pozdravite svoje žene, muževe, roditelje i porodice od mene, vašeg omiljenog predsjednika!“, napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Istina.

Američki predsjednik je zapretio da će uništiti nuklearni program Irana.

„Obogaćeni materijal, nazivan i „nuklearna prašina“, koji je zakopan duboko pod zemljom i praktično urušenim planinama usled naših snažnih napada bombarderima B2 pre 11 meseci, biće otkriven od strane SAD, u tesnoj koordinaciji i saradnji sa Islamskom Republikom Iran, kao i Međunarodnom agencijom za atomsku energiju, i UNIŠTEN“, napisao je on.

Kako kaže novac se neće razmjenjivati do daljnjeg, a ostale stavke, od daleko manjeg značaja su dogovorene.

„Slijedi sastanak i donošenje konačne odluke“, dodao je Tramp, prenosi Sputnik.

