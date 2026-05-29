Logo
Large banner

Tramp: Nismo ponovili greške iz Iraka

Autor:

ATV
29.05.2026 08:15

Komentari:

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп присуствује састанку кабинета у Бијелој кући, у сриједу, 27. маја 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

SAD nisu uništile iranske vojne snage kako bi izbjegle ponavljanje grešaka napravljenih u Iraku, izjavio je američki predsjednik Donald Tramp.

"Zapravo smo ostavili njihovu vojsku na miru. Ljudi bi bili iznenađeni kada bi to čuli, jer su u ratovima pravljene greške kada uništite sve, a onda dobijete zemlju koja 40 godina ne može da se obnovi", rekao je Tramp za "Foks njuz".

Prema njegovim riječima, Irak je primjer kada su SAD "uradile veoma loš posao".

"Pogledajte šta se dogodilo sa Irakom. Uradili smo tako loš posao, to je bila tako glupa stvar. Ono što smo uradili nije ni trebalo da se dogodi, inače. Isto nije trebalo ni u Iranu, ali Iran ima tu sposobnost", kaže Tramp.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Iran

Iran vijesti

Irak

Sjedinjene Američke Države

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ротација на полицијском аутомобилу.

Svijet

Avganistanac nanio teške povrede nožem Srbinu: Mladić (22) se bori za život

1 h

0
Потпредсједник САД-а Џејмс Дејвид Венс држи говор.

Svijet

Vens: SAD i Iran blizu sporazuma

2 h

0
Дрон погодио зграду у Румунији.

Svijet

Dron pogodio stambenu zgradu u Rumuniji: Ima povrijeđenih, evakuisano 70 stanara

2 h

1
Тренутак експлозије ракете Џефа Безоса на Флориди.

Svijet

Eksplodirala raketa Džefa Bezosa: Drama na Floridi, tresle se kuće

2 h

1

Više iz rubrike

Потпредсједник САД-а Џејмс Дејвид Венс држи говор.

Svijet

Vens: SAD i Iran blizu sporazuma

2 h

0
Тренутак експлозије ракете Џефа Безоса на Флориди.

Svijet

Eksplodirala raketa Džefa Bezosa: Drama na Floridi, tresle se kuće

2 h

1
Дрон погодио зграду у Румунији.

Svijet

Dron pogodio stambenu zgradu u Rumuniji: Ima povrijeđenih, evakuisano 70 stanara

2 h

1
Судија држи чекић у судници

Svijet

Državljanin BiH osuđen u Gracu: Na parkingu napravio štetu od 20.000 evra

2 h

0

  • Najnovije

09

49

Sutra su Duhovske zadušnice: Sveštenici objasnili šta je suština toga dana

09

48

Kraj ere "tenkovanja": NBA uvodi revolucionarna pravila za draft-lutriju

09

44

Našao smotak novčanica od 100 KM pa sve oduševio potezom

09

38

Rumunska vojska pratila dron koji je udario u zgradu: Zašto ga nije oborila?

09

37

Potpisani memorandumi sa predstavnicima američkih kompanija

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner