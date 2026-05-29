Tramp: Nismo ponovili greške iz Iraka

SAD nisu uništile iranske vojne snage kako bi izbjegle ponavljanje grešaka napravljenih u Iraku, izjavio je američki predsjednik Donald Tramp.

"Zapravo smo ostavili njihovu vojsku na miru. Ljudi bi bili iznenađeni kada bi to čuli, jer su u ratovima pravljene greške kada uništite sve, a onda dobijete zemlju koja 40 godina ne može da se obnovi", rekao je Tramp za "Foks njuz".

Prema njegovim riječima, Irak je primjer kada su SAD "uradile veoma loš posao".

"Pogledajte šta se dogodilo sa Irakom. Uradili smo tako loš posao, to je bila tako glupa stvar. Ono što smo uradili nije ni trebalo da se dogodi, inače. Isto nije trebalo ni u Iranu, ali Iran ima tu sposobnost", kaže Tramp.

