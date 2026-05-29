Logo
Large banner

Dron pogodio stambenu zgradu u Rumuniji: Ima povrijeđenih, evakuisano 70 stanara

Autor:

ATV
29.05.2026 07:12

Komentari:

1
Дрон погодио зграду у Румунији.
Foto: NEXUSx/X/Screenshot

Dron je tokom noći pogodio stambenu zgradu u Rumuniji. Udar se dogodio dok je na području cijele Ukrajine bila proglašena vazdušna opasnost.

U napadu su, prema navodima lokalnih vlasti, povrijeđene dvije osobe, a iz oštećene zgrade evakuisano je 70 stanara.

TUZBA TUZBE SUD SUDNICA PRESUDA

Svijet

Državljanin BiH osuđen u Gracu: Na parkingu napravio štetu od 20.000 evra

Rumunsko Ministarstvo odbrane je noćas potvrdilo da je do udara drona u stambenu zgradu u Galatiju došlo tokom ruskog napada na Ukrajinu.

"Tokom noći s 28. na 29. maj Ruska Federacija nastavila je napade dronovima na civilne i infrastrukturne ciljeve u Ukrajini, u blizini riječne granice s Rumunijom. Jedan od tih dronova ušao je u rumunski vazdušni prostor. Radar ga je pratio do južnog dijela grada Galatija, gdje se srušio na krov stambene zgrade, a nakon udara izbio je požar", navodi se u saopštenju.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Rumunija

Rusija

Ukrajina

dron

dron pogodio zgradu

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Крст у Српској православној цркви.

Društvo

Sveti Novomučenik Vukašin: Simbol stradanja koji je svojim mirom porazio zlo

2 h

0
Америка потврдила смрт Бајре Икановића и уклонила га са ОФАК-ове листе

BiH

Amerika potvrdila smrt Bajre Ikanovića i uklonila ga sa OFAK-ove liste

10 h

0
Застава БиХ и ОХР-а

BiH

Cicović: Iznenadni "povratak" Bilta i Petriča - spremaju novu podvalu protiv Srpske

11 h

0
Европско првенство у рафтингу Врбас

Ostali sportovi

Rusi dominirali prvog dana Evropskog prvenstva u raftingu

11 h

0

Više iz rubrike

Судија држи чекић у судници

Svijet

Državljanin BiH osuđen u Gracu: Na parkingu napravio štetu od 20.000 evra

2 h

0
Трактор ради на њиви.

Svijet

Kupio 90 traktora novcem banaka pa nestao: Šteta gotovo četiri miliona evra

11 h

0
Француска укинула "Црни декрет"

Svijet

Francuska ukinula "Crni dekret"

13 h

0
Велики преокрет: Моџтаба одбио, а затим и Трамп

Svijet

Veliki preokret: Modžtaba odbio, a zatim i Tramp

13 h

0

  • Najnovije

09

49

Sutra su Duhovske zadušnice: Sveštenici objasnili šta je suština toga dana

09

48

Kraj ere "tenkovanja": NBA uvodi revolucionarna pravila za draft-lutriju

09

44

Našao smotak novčanica od 100 KM pa sve oduševio potezom

09

38

Rumunska vojska pratila dron koji je udario u zgradu: Zašto ga nije oborila?

09

37

Potpisani memorandumi sa predstavnicima američkih kompanija

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner