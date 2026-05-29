Dron pogodio stambenu zgradu u Rumuniji: Ima povrijeđenih, evakuisano 70 stanara

Dron je tokom noći pogodio stambenu zgradu u Rumuniji. Udar se dogodio dok je na području cijele Ukrajine bila proglašena vazdušna opasnost.

U napadu su, prema navodima lokalnih vlasti, povrijeđene dvije osobe, a iz oštećene zgrade evakuisano je 70 stanara.

Rumunsko Ministarstvo odbrane je noćas potvrdilo da je do udara drona u stambenu zgradu u Galatiju došlo tokom ruskog napada na Ukrajinu.

"Tokom noći s 28. na 29. maj Ruska Federacija nastavila je napade dronovima na civilne i infrastrukturne ciljeve u Ukrajini, u blizini riječne granice s Rumunijom. Jedan od tih dronova ušao je u rumunski vazdušni prostor. Radar ga je pratio do južnog dijela grada Galatija, gdje se srušio na krov stambene zgrade, a nakon udara izbio je požar", navodi se u saopštenju.

