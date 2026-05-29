Lukašenko o razgovoru sa Makronom: Nuklearno oružje bilo bi upotrebljeno samo u jednom slučaju

29.05.2026 17:14

Предсједник Белорусије Александар Лукашенко одржао је говор у бази специјалних снага Министарства унутрашњих послова Бјелорусије у Минску, Бјелорусија, 30. децембра 2020. године.
Foto: Tanjug/Maxim Guchek/BelTA Pool Photo via AP

Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je da je 24. maja, na inicijativu Pariza, razgovarao telefonom sa predsjednikom Francuske Emanuelom Makronom.

Komentarišući to da su se pojavile različite verzije njihovog razgovara, između ostalog da ga je Makron pozvao kako bi ga navodno spriječio od ulaska u rat, Lukašenko je rekao da o tome nije bilo riječi.

"Makron me dobro zna, da je bolje ne upozoravati me. Prije nego što nešto uradim dobro promislim. I za razliku od njih razmišljam o tome - a šta posle", rekao je Lukašenko novinarima u Astani poslije Evroazijskog ekonomskog foruma.

Lukašenko je u razgovoru rekao francuskom predsjedniku da bi nuklearno oružje bilo primjenjeno samo u slučaju agresije protiv Bjelorusije.

"Samo u jednom slučaju bi bilo primenjeno nuklearno oružje: ako bi bila izvršena agresija na Bjelorusiju", rekao je on i dodao da je Makrona uverio da nema nameru da ulazi ni u kakav rat.

Evropska bezbjednost je evropsko pitanje

Lukašenko je istakao da su se on u Makron složili da pitanja evropske bezbjednosti treba da se rješavaju u Evropi.

"Jedinstvenog smo stava da pitanja evropske bezbednosti i Evrope treba da se rešavaju u Evropi. Nije potrebno da nas Donald Tramp lupa po glavi i da nas podstiče na mir. Mi treba da rješavamo ta pitanja. Jer mi ovdje živimo. Uzgred, Tramp je o tome više puta govorio - da je rat u Ukrajini evropsko pitanje. Ispravno je rekao. Treba da idemo u tom pravcu i donosimo odluke a ne da čekamo da nas neko uzme kao uginule mačiće i stavi za pregovarački sto i natera da rješavamo te probleme", rekao je Lukašenko.

Prijedlog Makronu da dođe u Minsk i tamo se sastane s Putinom

Kako je rekao, on je pozvao Makrona da bude motor u promovisanju dijaloga u Evropi i pozvao ga u Belorusiju.

"Ti si vođa, pokreni se", naveo je on detalje razgovora.

Takođe je rekao da je sagovorniku predložio da se u Minsku sastane sa njim i ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, kao i da Makron nije isključio tu mogućnost.

"U Moskvu vam se možda baš i ne ide, Putin i ja bismo se sastali s vama u Minsku", rekao je Lukašenko, dodajući da je potrebno samo pozvati Putina i zatim doći, sesti i bez uvijanja razgovarati.

Najavio je da uskoro u Minsk stiže Makronov izaslanik.

"Rekao sam: Slušaj, mi razgovaramo- to je praktično otvorena veza. O čemu možemo da razgovaramo? Poslije Jerevana nisi došao u Moskvu, ni u Minsk. O čemu da pričamo? On odgovara: Gospodine predsedniče, da li biste primili mog izaslanika, da sa njim razgovarate i da mi on to poslije sve prenese? Odgovorio sam: Ako se plašiš da dođeš u Minsk, pošalji osobu od povjerenja. Za par dana, u ponedjeljak, utorak taj čovjek će biti ovde", rekao je Lukašenko.

Kako je rekao, razgovor sa Makronom je bio prijateljski, trajao je sat i 40 minuta.

On je naveo da je sa Makronom razgovarao o Ukrajini i pregovorima Belorusije i SAD.

(sputnik srbija)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Svijet

