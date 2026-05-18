Bjeloruska vojska počela obuku za upotrebu ruskog nuklearnog oružja

18.05.2026 10:24

Foto: X / NEXTA

Počela je obuka osoblja za upotrebu ruskog nuklearnog oružja stacioniranog na bjeloruskoj teritoriji, saopšteno je iz Ministarstva odbrane Bjelorusije.

"Cilj vježbe je unapređenje obučenosti ljudstva, provjera spremnosti Vazdušno-desantnih snaga za izvršavanje zadataka i organizovanje borbenih dejstava sa neplaniranih područja", navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva ističu da obuka nije usmjerena protiv bilo koje druge države i da ne predstavlja bezbjednosnu prijetnju u regionu.

Ruski predsjednik Vladimir Putin jasno je stavio do znanja da Moskva zadržava kontrolu nad nuklearnim oružjem raspoređenim u Bjelorusiji, prenosi Srna.

