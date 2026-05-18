Bjeloruska vojska počela obuku za upotrebu ruskog nuklearnog oružja

Počela je obuka osoblja za upotrebu ruskog nuklearnog oružja stacioniranog na bjeloruskoj teritoriji, saopšteno je iz Ministarstva odbrane Bjelorusije.

"Cilj vježbe je unapređenje obučenosti ljudstva, provjera spremnosti Vazdušno-desantnih snaga za izvršavanje zadataka i organizovanje borbenih dejstava sa neplaniranih područja", navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva ističu da obuka nije usmjerena protiv bilo koje druge države i da ne predstavlja bezbjednosnu prijetnju u regionu.

Ruski predsjednik Vladimir Putin jasno je stavio do znanja da Moskva zadržava kontrolu nad nuklearnim oružjem raspoređenim u Bjelorusiji, prenosi Srna.