U srijedu i četvrtak obustava saobraćaja zbog vježbe na Manjači

ATV
18.05.2026 10:41

У сриједу и четвртак обустава саобраћаја због вјежбе на Мањачи

Na relaciji Banjaluka - Stričići saobraćaj će biti obustavljen u srijedu i četvrtak, 20. i 21. maja, zbog izvođenja bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača.

Saobraćaj će oba dana biti obustavljen u periodu od 8.00 do 18.00 časova zbog bojevog gađanja jedinica vatrene podrške 4. pješadijske brigade Oružanih snaga BiH, saopšteno je iz Ministarstva odbrane u Savjetu ministara.

Iz Ministarstva je navedeno da je riječ o uobičajenom izvođenju bojevog gađanja, te da će saobraćaj biti obustavljen zbog primjenjivanja visokih standarda bezbjednosti, prenosi Srna

obustava saobraćaja

Manjača

bojevo gađanje

Oružane snage BiH

saopštenje

