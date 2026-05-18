U srijedu i četvrtak obustava saobraćaja zbog vježbe na Manjači

Autor:ATV
Na relaciji Banjaluka - Stričići saobraćaj će biti obustavljen u srijedu i četvrtak, 20. i 21. maja, zbog izvođenja bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača.
Saobraćaj će oba dana biti obustavljen u periodu od 8.00 do 18.00 časova zbog bojevog gađanja jedinica vatrene podrške 4. pješadijske brigade Oružanih snaga BiH, saopšteno je iz Ministarstva odbrane u Savjetu ministara.
Iz Ministarstva je navedeno da je riječ o uobičajenom izvođenju bojevog gađanja, te da će saobraćaj biti obustavljen zbog primjenjivanja visokih standarda bezbjednosti, prenosi Srna
