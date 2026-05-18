"Autoputevi Srpske": Ispitivanje kolovoza na dionici auto-puta Gradiška-Banjaluka

Na dionici auto-puta Gradiška-Banjaluka od Mahovljanske petlje do Glamočana danas počinje ispitivanje kolovozne konstrukcije, saopšteno je iz preduzeća "Autoputevi Republike Srpske".

Postupak ispitivanja trebalo bi da traje pet dana, a odvijaće se u voznoj i zaustavnoj traci.

Iz "Autoputeva" ističu da je potreban dodatni oprez prilikom vožnje ovom dionicom za vrijeme ispitivanja, te prilagoditi brzinu uslovima na putu, uz poštovanje saobraćajne signalizacije.

Tokom marta i aprila sprovedene su aktivnosti koje prethode pripremi projekta rehabilitacije kolovoza na ovoj dionici auto-puta, kao što je geodetsko snimanje terena i ispitivanje kolovozne konstrukcije.