Danas sunčano i toplije vrijeme

Prema prognozi meteorologa, na visini će postepeno jačati uticaj periferije slabo izražene doline sa sjeverozapada Evrope, dok će u prizemlju atmosferski pritisak biti u blagom porastu i kretaće se oko ili malo iznad prosječnih vrijednosti.

Jutro će biti pretežno vedro i svježe, a oko rijeka i po kotlinama moguća je prolazna magla. Tokom dana očekuje se sunčano i prijatno toplo vrijeme, dok će od sredine dana sa zapada stizati postepeno naoblačenje koje će do večeri zahvatiti većinu krajeva. Na zapadu je tokom popodneva ponegdje moguća vrlo slaba kiša.

Vjetar će biti slab i promjenljiv.

Maksimalna dnevna temperatura vazduha kretaće se od 19 do 25 stepeni Celzijusovih, dok će u višim predjelima biti oko 14 stepeni, piše Glas Srpske

U Banjaluci se nakon hladnog jutra očekuje sunčano i toplije vrijeme. Od sredine dana postepeno će doći do naoblačenja, a vjetar će biti slab i promjenljiv. Maksimalna temperatura vazduha iznosiće oko 23 stepena Celzijusova.