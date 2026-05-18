Logo
Large banner

Danas sunčano i toplije vrijeme

Autor:

ATV
18.05.2026 07:13

Komentari:

0
Град Бањалука
Foto: Ustupljena fotografija

Na području Republike Srpske danas će preovladavati sunčano i toplije vrijeme, uz postepeno naoblačenje tokom dana.

Prema prognozi meteorologa, na visini će postepeno jačati uticaj periferije slabo izražene doline sa sjeverozapada Evrope, dok će u prizemlju atmosferski pritisak biti u blagom porastu i kretaće se oko ili malo iznad prosječnih vrijednosti.

Jutro će biti pretežno vedro i svježe, a oko rijeka i po kotlinama moguća je prolazna magla. Tokom dana očekuje se sunčano i prijatno toplo vrijeme, dok će od sredine dana sa zapada stizati postepeno naoblačenje koje će do večeri zahvatiti većinu krajeva. Na zapadu je tokom popodneva ponegdje moguća vrlo slaba kiša.

Vjetar će biti slab i promjenljiv.

Maksimalna dnevna temperatura vazduha kretaće se od 19 do 25 stepeni Celzijusovih, dok će u višim predjelima biti oko 14 stepeni, piše Glas Srpske

U Banjaluci se nakon hladnog jutra očekuje sunčano i toplije vrijeme. Od sredine dana postepeno će doći do naoblačenja, a vjetar će biti slab i promjenljiv. Maksimalna temperatura vazduha iznosiće oko 23 stepena Celzijusova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vrijeme danas

Vremenska prognoza

Banjaluka

Republika Srpska

sunčano i toplo

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

рецепт тијесто храна

Društvo

Isprobajte recept za pužiće sa sirom i prelivom: Domaće pecivo mekano "kao duša"

6 h

0
Крст у Српској православној цркви.

Društvo

Monstruozno su je mučili, ali je svaki put preživjela: Danas je Sveta Irina, evo šta nikako ne smijete da radite

6 h

0
На Централном спомен-обиљежју приказани портрети погинулих бораца и свједочења породица

Društvo

Na Centralnom spomen-obilježju prikazani portreti poginulih boraca i svjedočenja porodica

16 h

0
Град Бањалука

Društvo

Sutra sunčano i toplije, od sredine dana naoblačenje

23 h

0

  • Najnovije

13

58

Lipovcu šest godina zatvora, optuženom nastavniku i ostalima sudiće se ponovo!

13

56

Upozorenje: Nafte ima za još nekoliko sedmica

13

55

Pala proizvodnja vegetarijanskih zamjenskih proizvoda

13

55

Hoće da zabrane kineske automobile, a sami koriste djelove iz Kine

13

45

Tajna pjesme iz serije "Sivi dom" zbog koje i danas svi plaču

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner