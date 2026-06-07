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Mafijaški obračun usred dana: Svađa oko droge prethodila pucnjavi?

Autor:

ATV
07.06.2026 19:17

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Аутомобил полиције ФБиХ
Foto: ATV BL

Na području Spomen parka Vraca u pucnjavi je ranjena jedna osoba.

Kako saznaje portal "Avaza" u pitanju je mafijaški obračun, a svemu je navodno prethodila svađa oko droge.

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Na licu mjesta se nalazi veliki broj pripadnika policije, kao i ekipe Hitne pomoći. U toku je uviđaj.

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Tagovi :

Sarajevo

Pucnjava

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