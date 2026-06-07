Prijeti najveća epidemija ebole u istoriji: Ovo su predviđanja za broj zaraženih

Epidemija ebole u Centralnoj Africi mogla bi da dostigne razmjere najveće epidemije u istoriji, one u Zapadnoj Africi od 2014. do 2016. godine, kada je zabilježeno više od 28.000 slučajeva i preko 11.000 smrtnih ishoda.

Prema novoj analizi američkih Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), kompjuterski modeli predviđaju između 10.000 i više od 20.000 slučajeva ukoliko se ne sprovedu snažne mjere javnog zdravlja.

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Rukovodilac odgovora CDC-a na epidemiju, dr Satiš Pilaj, upozorio je da je epidemija takvih razmjera moguća ako se zaražene osobe ne identifikuju i izoluju dovoljno brzo.

Sličan stav iznela je i Dženifer Nuco sa Univerziteta Braun, ocijenivši da trenutni tok epidemije predstavlja ozbiljan razlog za zabrinutost. Ipak, naglasila je da su projekcije nesigurne zbog ograničenih podataka i da konkretne brojke treba tumačiti oprezno.

Afrički centri za kontrolu i prevenciju bolesti saopštili su da je potvrđeno oko 400 slučajeva, uključujući 63 smrtna ishoda, ali stručnjaci smatraju da je stvarni broj veći jer mnogi slučajevi nisu dijagnostikovani niti prijavljeni.

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Ebola se prenosi kontaktom sa tjelesnim tečnostima, poput krvi, povraćanja i sperme, a trenutnu epidemiju izaziva virus Bundibugjo, za koji ne postoje specifični lijekovi ni vakcine.

Sukobi i nesigurnost otežavaju odgovor na epidemiju

Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je u maju ovu epidemiju globalnom zdravstvenom vanrednom situacijom. Stručnjaci vjeruju da su se prve infekcije možda pojavile još u februaru, ali su u početku pogrešno povezivane sa drugom vrstom virusa ebole.

Borbu protiv bolesti dodatno otežava nestabilna bezbjednosna situacija u Kongu. Sukobi između vladinih snaga i pobunjeničke grupe M23, koju podržava Ruanda, kao i napadi grupe Savezničke demokratske snage povezane sa Islamskom državom, doveli su do masovnog raseljavanja stanovništva i otežali zdravstveni odgovor.

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CDC-ovi modeli pokazuju da će razvoj epidemije zavisiti od brzine otkrivanja i izolacije zaraženih. Ipak, iskustvo iz epidemije u Zapadnoj Africi pokazuje da ovakve procjene mogu biti veoma neprecizne.

Naime, CDC je 2014. predvideo da bi, u najgorem slučaju, moglo biti zaraženo čak 1,4 miliona ljudi, dok je stvarni broj slučajeva bio više od 50 puta manji.

(Kurir)