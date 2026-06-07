Logo
Large banner

Prijeti najveća epidemija ebole u istoriji: Ovo su predviđanja za broj zaraženih

Autor:

ATV
07.06.2026 18:00

Komentari:

0
Члан медицинског особља, у заштитној опреми, хода да прими америчког љекара који је био у контакту са људима зараженим еболом у болницу у Прагу, Чешка Република, у четвртак, 21. маја 2026.
Foto: Tanjug/AP/Petr David Josek

Epidemija ebole u Centralnoj Africi mogla bi da dostigne razmjere najveće epidemije u istoriji, one u Zapadnoj Africi od 2014. do 2016. godine, kada je zabilježeno više od 28.000 slučajeva i preko 11.000 smrtnih ishoda.

Prema novoj analizi američkih Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), kompjuterski modeli predviđaju između 10.000 i više od 20.000 slučajeva ukoliko se ne sprovedu snažne mjere javnog zdravlja.

policija rs

Hronika

Saobraćaj obustavljen: Težak udes u Srpskoj, ima povrijeđenih

Rukovodilac odgovora CDC-a na epidemiju, dr Satiš Pilaj, upozorio je da je epidemija takvih razmjera moguća ako se zaražene osobe ne identifikuju i izoluju dovoljno brzo.

Sličan stav iznela je i Dženifer Nuco sa Univerziteta Braun, ocijenivši da trenutni tok epidemije predstavlja ozbiljan razlog za zabrinutost. Ipak, naglasila je da su projekcije nesigurne zbog ograničenih podataka i da konkretne brojke treba tumačiti oprezno.

Afrički centri za kontrolu i prevenciju bolesti saopštili su da je potvrđeno oko 400 slučajeva, uključujući 63 smrtna ishoda, ali stručnjaci smatraju da je stvarni broj veći jer mnogi slučajevi nisu dijagnostikovani niti prijavljeni.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Svijet

Pokušao da prokrijumčari više od 60 gmizavaca ispod odjeće: Evo koliku kaznu zatvora je dobio

Ebola se prenosi kontaktom sa tjelesnim tečnostima, poput krvi, povraćanja i sperme, a trenutnu epidemiju izaziva virus Bundibugjo, za koji ne postoje specifični lijekovi ni vakcine.

Sukobi i nesigurnost otežavaju odgovor na epidemiju

Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je u maju ovu epidemiju globalnom zdravstvenom vanrednom situacijom. Stručnjaci vjeruju da su se prve infekcije možda pojavile još u februaru, ali su u početku pogrešno povezivane sa drugom vrstom virusa ebole.

Borbu protiv bolesti dodatno otežava nestabilna bezbjednosna situacija u Kongu. Sukobi između vladinih snaga i pobunjeničke grupe M23, koju podržava Ruanda, kao i napadi grupe Savezničke demokratske snage povezane sa Islamskom državom, doveli su do masovnog raseljavanja stanovništva i otežali zdravstveni odgovor.

паре марке

Hronika

Bh. državljanka godinama primala novac iz Austrije, a živjela u BiH: Sada mora da vrati 60.000 KM

CDC-ovi modeli pokazuju da će razvoj epidemije zavisiti od brzine otkrivanja i izolacije zaraženih. Ipak, iskustvo iz epidemije u Zapadnoj Africi pokazuje da ovakve procjene mogu biti veoma neprecizne.

Naime, CDC je 2014. predvideo da bi, u najgorem slučaju, moglo biti zaraženo čak 1,4 miliona ljudi, dok je stvarni broj slučajeva bio više od 50 puta manji.

(Kurir)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ebola

Ebola virus

virus

epidemija

Afrika

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током састанка кабинета у Бијелој кући, у сриједу, 27. маја 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Sankcije i blokada imovine Teheranu ostaju do postizanja sporazuma

3 h

0
Огласило се Тужилаштво о трагедији у Прњавору

Hronika

Oglasilo se Tužilaštvo o tragediji u Prnjavoru

3 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Hronika

Maloljetnik pao sa krova kuće

3 h

0
Српкиња није стигла да се поклони Појасу Пресвете Богородице, али ју је сачекао овдје: ''Бог је велики''

Srbija

Srpkinja nije stigla da se pokloni Pojasu Presvete Bogorodice, ali ju je sačekao ovdje: ''Bog je veliki''

3 h

0

Više iz rubrike

Како вјежбати без ризика током великих врућина?

Zdravlje

Kako vježbati bez rizika tokom velikih vrućina?

8 h

0
Женске ноге приказане у ходу у шареним патикама и црним хеланкама

Zdravlje

Vježbe koje mogu smanjiti rizik od srčanog i moždanog udara

1 d

0
Спавање

Zdravlje

Zašto je opasno spavati dok je uključena klima?

1 d

0
doktor ljekar uniforma medicina

Zdravlje

Vaši "normalni" nalazi bubrega mogu biti varka: Evo šta vam analiza ne govori

1 d

0

  • Najnovije

20

29

Uniforme pred vratima banjalučkih škola

20

22

''PSS-u smeta da Piskavica dobije vrtić''

19

54

Zverev nakon velike muke došao do istorijskog trofeja

19

51

Obilježavanje 34. godišnjice Lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske u Srpcu

19

42

Oglasila se policija o novoj pucnjavi u BiH: Više osoba u bolnici

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner