Logo
Large banner

Vježbe koje mogu smanjiti rizik od srčanog i moždanog udara

Autor:

ATV
06.06.2026 20:24

Komentari:

0
Женске ноге приказане у ходу у шареним патикама и црним хеланкама
Foto: Unsplash

Poznati britanski ljekar i televizijsko lice Amir Kan, objasnio je kako jednostavne promjene u životnom stilu i redovna vježba mogu značajno smanjiti rizik od srčanog i moždanog udara.

Kombinacija vježbi donosi najbolje rezultate

Kan, ljekar opšte prakse u britanskom sistemu javnog zdravstva (NHS) i čest gost u emisijama poput "Good Morning Britain", podijelio je svoje preporuke u jednom podkastu.

Комунални камион, Бањалука

Banja Luka

Banjaluka u komunalnom haosu: Smeće, dugovi i nelegalan parking na teret građana

Tri ključne vrste vježbi

Kan ističe da uravnotežena sedmična rutina vježbanja donosi brojne zdravstvene koristi, uključujući smanjenje rizika od srčanog udara, poboljšanje insulinske rezistencije i zdravlja zglobova.

Prema njegovim riječima, svako bi u svoj raspored trebao uključiti tri osnovne vrste vježbi: kardiovaskularne, vježbe snage te vježbe za ravnotežu i kondiciju.

Kardio za srce, snaga za mišiće

Govoreći o prednostima kardiovaskularnih vježbi, Kan je pojasnio: "Kada je riječ o cjelokupnom zdravlju, savjetovao bih da se usredotočite na tri vrste vježbi. Prve su kardiovaskularne, koje pokazuju koliko su vam srce i pluća u formi te koliko učinkovito vaše srce dostavlja hranu i kiseonik organima".

илу-црква-крст-православље-вјера-05092025

Društvo

U ponoć pogledajte u nebo i zaželite želju: Sutra se obilježava Treće obretenje glave Svetog Jovana

Dodaje da u kardiovaskularne vježbe spadaju trčanje i plivanje, odnosno aktivnosti koje podižu puls i odlične su za očuvanje zdravlja.

"One su ključne jer smanjuju rizik od srčanog i moždanog udara", dodao je Kan.

Nakon toga naglasio je važnost treninga snage.

"Trening snage obuhvata vježbe sa otporom koje grade mišiće, što je takođe presudan dio zdravlja jer pomaže kod insulinske rezistencije, holesterola i sprečavanja padova", objasnio je Kan.

Ravnoteža i istezanje kao prevencija povreda

Kan je upozorio da se ne smije zanemariti ni treća, često zaboravljena komponenta.

илу-невријеме-бура-море

Savjeti

Stručnjaci upozorili na veliku opasnost: Zašto nije dobro plivati u moru tokom nevremena?

"Posljednji dio slagalice su vježbe za ravnotežu i kondiciju. To su, na primjer joga i istezanje, vježbe koje vas čine gipkima, ali i pomažu zdravlju zglobova", rekao je Kan.

Pojasnio je kako neke aktivnosti mogu imati i negativne posljedice ako se ne kombinuju sa istezanjem, prenosi Indeks.

"Trening snage, trčanje i slične aktivnosti mogu skratiti tetive, koje povezuju mišiće sa kostima. Ako niste dovoljno fleksibilni ili u dobroj kondiciji, to može povećati rizik od povreda. Stoga izvođenje vježbi za ravnotežu i istezanje smanjuje taj rizik", kaže Kan.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

vježbanje

srčani udar

moždani udar

zdravlje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Појас Пресвете Богородице

Srbija

SPC: Časnom pojasu poklonilo se u Srbiji više od 1.1 miliona vjernika

2 h

0
Аутомобил вози у контра смјеру на ауто-путу у Србији.

Srbija

Nastavljena ''epidemija'' vožnje u kontra smjeru: Novi jeziv snimak sa auto-puta

2 h

0
Пар се свађа близу шеталишта поред плаже по сунчаном дану.

Ljubav i seks

Prvi znakovi koji pokazuju da u vezi nešto nije u redu: Prepoznajte ih na vrijeme

3 h

0
Спавање

Zdravlje

Zašto je opasno spavati dok je uključena klima?

3 h

0

Više iz rubrike

Спавање

Zdravlje

Zašto je opasno spavati dok je uključena klima?

3 h

0
doktor ljekar uniforma medicina

Zdravlje

Vaši "normalni" nalazi bubrega mogu biti varka: Evo šta vam analiza ne govori

6 h

0
Нивен Хопкинс

Zdravlje

Otišao doktoru zbog povrede stopala pa dobio strašnu dijagnozu

22 h

0
сладолед десерт слаткиш кугла сладоледа

Zdravlje

Istraživanje pokazalo da sladoled izaziva istu zavisnost kao i droga

1 d

0

  • Najnovije

21

30

MOL dobio odobrenje od OFAC-a za nastavak pregovora o kupovini NIS-a do 16. juna

21

20

Miloš Teodosić i Jelisaveta Orašanin stavili tačku na brak nakon 9 godina: Da li je ovo razlog?

21

03

Meta zvanično pokrenula pretplatu za Instagram

20

54

Oglasili se ljekari: Poznato stanje žene koju je udario sanitet u Čačku

20

45

Dubai pred istorijskom krunom: Partizan "potonuo" u posljednjoj dionici

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner