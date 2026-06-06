Vježbe koje mogu smanjiti rizik od srčanog i moždanog udara

Poznati britanski ljekar i televizijsko lice Amir Kan, objasnio je kako jednostavne promjene u životnom stilu i redovna vježba mogu značajno smanjiti rizik od srčanog i moždanog udara.

Kombinacija vježbi donosi najbolje rezultate

Kan, ljekar opšte prakse u britanskom sistemu javnog zdravstva (NHS) i čest gost u emisijama poput "Good Morning Britain", podijelio je svoje preporuke u jednom podkastu.

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Tri ključne vrste vježbi

Kan ističe da uravnotežena sedmična rutina vježbanja donosi brojne zdravstvene koristi, uključujući smanjenje rizika od srčanog udara, poboljšanje insulinske rezistencije i zdravlja zglobova.

Prema njegovim riječima, svako bi u svoj raspored trebao uključiti tri osnovne vrste vježbi: kardiovaskularne, vježbe snage te vježbe za ravnotežu i kondiciju.

Kardio za srce, snaga za mišiće

Govoreći o prednostima kardiovaskularnih vježbi, Kan je pojasnio: "Kada je riječ o cjelokupnom zdravlju, savjetovao bih da se usredotočite na tri vrste vježbi. Prve su kardiovaskularne, koje pokazuju koliko su vam srce i pluća u formi te koliko učinkovito vaše srce dostavlja hranu i kiseonik organima".

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Dodaje da u kardiovaskularne vježbe spadaju trčanje i plivanje, odnosno aktivnosti koje podižu puls i odlične su za očuvanje zdravlja.

"One su ključne jer smanjuju rizik od srčanog i moždanog udara", dodao je Kan.

Nakon toga naglasio je važnost treninga snage.

"Trening snage obuhvata vježbe sa otporom koje grade mišiće, što je takođe presudan dio zdravlja jer pomaže kod insulinske rezistencije, holesterola i sprečavanja padova", objasnio je Kan.

Ravnoteža i istezanje kao prevencija povreda

Kan je upozorio da se ne smije zanemariti ni treća, često zaboravljena komponenta.

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"Posljednji dio slagalice su vježbe za ravnotežu i kondiciju. To su, na primjer joga i istezanje, vježbe koje vas čine gipkima, ali i pomažu zdravlju zglobova", rekao je Kan.

Pojasnio je kako neke aktivnosti mogu imati i negativne posljedice ako se ne kombinuju sa istezanjem, prenosi Indeks.

"Trening snage, trčanje i slične aktivnosti mogu skratiti tetive, koje povezuju mišiće sa kostima. Ako niste dovoljno fleksibilni ili u dobroj kondiciji, to može povećati rizik od povreda. Stoga izvođenje vježbi za ravnotežu i istezanje smanjuje taj rizik", kaže Kan.