SPC: Časnom pojasu poklonilo se u Srbiji više od 1.1 miliona vjernika

Pojasu Presvete Bogorodice u Srbiji se poklonilo više od 1.100.000 ljudi, saopštila je danas Srpska provoslavna crkva (SPC).

- Od dolaska Časnog Pojasa Presvete Bogorodice u beogradsku Vaznesenjsku crkvu uoči Spasovdana, a zatim od Spasovdana i u hram Svetog Save na Vračaru, Časnom Pojasu Presvete Bogorodice se poklonilo preko 1.100.000 ljudi - navodi se u saopštenju SPC.

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Patrijarh srpski Porfirije služio je danas moleban u Hramu Svetog Save, zajedno sa igumanom manastira Vatoped arhimandritom Jefremom, nakon čega je, oko 14.45 sati, počeo ispraćaj Časnog pojasa Presvete Bogorodice ka aerodromu, odakle je avionom vraćen u Vatoped na Svetoj Gori.

Svečani ispraćaj je organizovan uz najviše crkvene i državne počasti uz učešće Garde Vojske Srbije, orkestra Ministarstva unutrašnjih poslova, folklornih društava, horova, bogoslova i drugih.

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U Hramu Svetog Save jutros je patrijarh srpski Porfirije u prisustvu velikog broja vjernika služio liturgiju povodom ispraćaja Časnog pojasa Presvete Bogorodice. Zbog velikog interesovanja vjernika boravak Časnog pojasa u Beogradu produžen je dva puta na inicijativu patrijarha Porfirija.

Časni pojas je u Spasovdanskoj litiji pronijet beogradskim ulicama.