Logo
Large banner

SPC: Časnom pojasu poklonilo se u Srbiji više od 1.1 miliona vjernika

Autor:

ATV
06.06.2026 19:00

Komentari:

0
Појас Пресвете Богородице
Foto: TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ

Pojasu Presvete Bogorodice u Srbiji se poklonilo više od 1.100.000 ljudi, saopštila je danas Srpska provoslavna crkva (SPC).

- Od dolaska Časnog Pojasa Presvete Bogorodice u beogradsku Vaznesenjsku crkvu uoči Spasovdana, a zatim od Spasovdana i u hram Svetog Save na Vračaru, Časnom Pojasu Presvete Bogorodice se poklonilo preko 1.100.000 ljudi - navodi se u saopštenju SPC.

Дејан Петровић

Scena

Napadnuta kćerka Dejana Petrovića: Jovana (18) završila u bolnici

Patrijarh srpski Porfirije služio je danas moleban u Hramu Svetog Save, zajedno sa igumanom manastira Vatoped arhimandritom Jefremom, nakon čega je, oko 14.45 sati, počeo ispraćaj Časnog pojasa Presvete Bogorodice ka aerodromu, odakle je avionom vraćen u Vatoped na Svetoj Gori.

Svečani ispraćaj je organizovan uz najviše crkvene i državne počasti uz učešće Garde Vojske Srbije, orkestra Ministarstva unutrašnjih poslova, folklornih društava, horova, bogoslova i drugih.

Патријарх Порфирије

Društvo

Mnogi se pitaju zašto je patrijarh skinuo kapu: Ovo su tri glavna razloga

U Hramu Svetog Save jutros je patrijarh srpski Porfirije u prisustvu velikog broja vjernika služio liturgiju povodom ispraćaja Časnog pojasa Presvete Bogorodice. Zbog velikog interesovanja vjernika boravak Časnog pojasa u Beogradu produžen je dva puta na inicijativu patrijarha Porfirija.

Časni pojas je u Spasovdanskoj litiji pronijet beogradskim ulicama.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Pojas Presvete Bogorodice

SPC

Patrijarh Porfirije

pravoslavlje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.

Republika Srpska

RiTe Gacko: Povrijeđeni radnik helikopterom prevezen na u UKC

4 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Teška nesreća u Hrvatskoj, dvoje mrtvih

4 h

0
Санитетска возила

Republika Srpska

Vlada Srpske uz vozače saniteta: Obezbijeđeno 2,2 miliona KM za povećanje plata

4 h

1
Младожења ставља прстен младој на вјенчању.

Porodica

Na vjenčanju nastao muk kada je majka uzela mikrofon: Izgovorila najveću uvredu za mladence

4 h

0

Više iz rubrike

Аутомобил вози у контра смјеру на ауто-путу у Србији.

Srbija

Nastavljena ''epidemija'' vožnje u kontra smjeru: Novi jeziv snimak sa auto-puta

2 h

0
Патријарх српски Порфирије служи молебан у Храму Светог Саве, заједно са игуманом манастира Ватопед архимандритом Јефремом, након чега ће Часни појас Пресвете Богородице бити испраћен ка аеродрому, одакле ће авионом бити враћен у Ватопед на Светој Гори.

Srbija

Časni pojas ispred Hrama svečano ispraćen ka aerodromu "Nikola Tesla"

6 h

0
Priština Kosovo

Srbija

Sud u Prištini potvrdio pritvor za sedmoro Srba

1 d

0
Beograd, 20. maja 2026.-Pojas Presvete Bogorodice, iz manastira Vatoped sa Hilandara, jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, donet je danas u Vaznesenjsku crkvu u Beogradu.Ispred crkve svetinju su svečano dočekali patrijarh srpski Porfirije, starešina hrama vladika Dositej, arhijereji Srpske pravoslavne crkve, pripadnici Vojske Srbije i Garde, uz intoniranje himne Srbije i pojanje pobedne pesme u slavu Presvete Bogorodice.Na svečanom dočeku ispred crkve okupio se i veliki broj vernika.

Srbija

Poznato kada Pojas Presvete Bogorodice kreće za Svetu Goru: SPC se obratila vjernicima

1 d

0

  • Najnovije

21

30

MOL dobio odobrenje od OFAC-a za nastavak pregovora o kupovini NIS-a do 16. juna

21

20

Miloš Teodosić i Jelisaveta Orašanin stavili tačku na brak nakon 9 godina: Da li je ovo razlog?

21

03

Meta zvanično pokrenula pretplatu za Instagram

20

54

Oglasili se ljekari: Poznato stanje žene koju je udario sanitet u Čačku

20

45

Dubai pred istorijskom krunom: Partizan "potonuo" u posljednjoj dionici

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner