Vlada Srpske uz vozače saniteta: Obezbijeđeno 2,2 miliona KM za povećanje plata

Vlada Republike Srpske izdvojila je 2,2 miliona KM kako bi pružila neophodnu podršku vozačima sanitetskih vozila, koji čine važnu kariku u zdravstvenom sistemu Republike Srpske.

Ova odluka obuhvata 450 profesionalaca koji svakodnevno brinu o transportu pacijenata.

Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je da je lično podržao inicijativu ovih radnika, svjestan težine i odgovornosti koju njihov posao nosi.

"Lično sam se založio da inicijativa vozača sanitetskog prevoza bude prihvaćena, jer znam koliko je njihov posao odgovoran, težak i važan za naš zdravstveni sistem", poručio je Minić.

Nakon otvorenog razgovora sa vozačima iz cijele Srpske, Vlada je usvojila mjere koje će direktno poboljšati njihov materijalni status. Cilj je da se na adekvatan način vrednuje njihov rad koji se često odvija u uslovima visokog rizika.

"Vozači sanitetskog prevoza su tu uz pacijente onda kada su minuti najvažniji i zato zaslužuju našu punu podršku i poštovanje. Nastavljamo da unapređujemo položaj svih zdravstvenih radnika i jačamo kapacitete našeg zdravstva", dodao je Minić.

Ova odluka Vlade dočekana je kao značajan korak ka poboljšanju uslova rada za ljude koji su prva linija pomoći pacijentima prilikom hitnog transporta.