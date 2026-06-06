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Uhapšen muškarac kod koga je pronađeno 10 kilograma marihuane

Autor:

ATV
06.06.2026 17:18

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Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Foto: Pexels/Kindel Media

Muškarac iz Leskovca uhapšen je danas nakon što je kod njega pronađeno 10 kilograma marihuane.

Uhapšen je O. M. /45/ koji je drogu prevozio u automobilu.

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On je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droge, saopštio je MUP Srbije.

Njemu je određeno zadržavanje do 48 časova i uz krivičnu prijavu biće priveden tužilaštvu.

(SRNA)

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Leskovac

hapšenje

Droga

uhapšen muškarac

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