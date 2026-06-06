Uhapšen muškarac kod koga je pronađeno 10 kilograma marihuane

Autor:ATV
Komentari:0
Muškarac iz Leskovca uhapšen je danas nakon što je kod njega pronađeno 10 kilograma marihuane.
Uhapšen je O. M. /45/ koji je drogu prevozio u automobilu.
Svijet
Morski pas usmrtio ronioca tokom podvodnog ribolova u Australiji
On je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droge, saopštio je MUP Srbije.
Njemu je određeno zadržavanje do 48 časova i uz krivičnu prijavu biće priveden tužilaštvu.
(SRNA)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
4 h0
Društvo
5 h0
Nauka i tehnologija
5 h0
Svijet
5 h0
Hronika
5 h0
Hronika
6 h0
Hronika
6 h0
Hronika
10 h0
Najnovije
21
30
21
20
21
03
20
54
20
45
Trenutno na programu