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Stub rasvjete pao na učenika, zadobio potres mozga: Drama na rekrativnoj nastavi u Vrnjačkoj Banji

Autor:

ATV
06.06.2026 15:04

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Foto: Pixabay

Učenik mlađih razreda Osnovne škole "Vuk Karadžić" u Beogradu povrijeđen je juče na rekreativnoj nastavi u Vrnjačkoj Banji.

Kako su rekli roditelji, stub ulične rasvjete se prelomio i pao na dijete, koje je zbrinuto u kraljevačkoj bolnici. Ima povredu glave, noge i potres mozga.

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Direktorka te škole Dragana Kuzmanović obavijestila je sve roditelje mejlom o nemilom događaju.

- Obavještavam vas da je jutros u 9:00 časova na šetalištu ispred hotela dok su djeca radila vježbe sa rekreatorom na učenika 2/4 odjeljenja na očigled učiteljica pao dio ulične rasvjete. Tačnije stub rasvjete se prelomio na više od polovine. Taj dio na kome su sijalice srušio se na dijete. Dijete je odmah u pratnji učiteljice i doktorke preveženo u Dom zdravlja. Roditelji djeteta odmah su obaviješteni. Na licu mjesta izašla je policija i dežurni javni tužilac - navela je direktorka za portal Danas.rs.

Ona je dodala da je dijete u pratnji učiteljice i doktora transportovano na dalju opservaciju u Kraljevačku bolnicu.

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- Dijete ima povredu glave. Ušiven je i ima potres mozga. Takođe ima povredu noge.Na osnovu snimka nema preloma. Dijete je svjesno i komunikativno, ali je zadržan do ujutru na praćenju. Majka je ostala sa djetetom - istakla je Kuzmanović.

Kako je navela, škola je preduzela sve mjere, i obaviještene su sve nadležne institucije.

(Kurir)

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Tagovi :

nezgoda

povrijeđeno dijete

Vrnjačka Banja

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