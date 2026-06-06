Ljubojević za ATV: Snosim svu odgovornost, nisam obratila pažnju

Snosim svu odgovornost, nisam obratila pažnju, pogledala sam u telefon i to se dogodilo, rekla je Anja Ljubojević, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske koja je sinoć doživjela saobraćajnu nezgodu u Trnu kod Laktaša.

Ona je zbrinuta na UKC-u Srpske i prebačena je u dnevnu bolnicu.

"Bila sam na fešti, popila sam par pića, ali sam bila dovoljno svjesna da bi upravljala vozilom. Svog vozača sam oslobodila smjene, pogledala u telefon, mokar kolovoz...", kaže Ljubojević.

Više puta je ponovila da se pita zašto je uopšte živa.

"Iz auta sam sama izašla. Drago mi je što nikoga nisam povrijedila, jer sa tim ne bi mogla da živim", rekla je Ljubojević.

Ona kaže da će snositi i svu odgovornost za nastalu materijalnu štetu.

Podsjećamo, potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske Anja Ljubojević imala je noćas saobraćajnu nezgodu u Trnu kod Laktaša.

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Nezgoda se dogodila oko 4 časa kod nadvožnjaka u izgradnji, a njoj su na UKC-u Republike Srpske konstatovane lakše tjelesne povrede.

Na teren je izašla i policija koja je obavila uviđaj.

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"Policijski službenici PU Banjaluka izvršili su uviđaj na licu mjesta saobraćajne nezgode koja se dogodila jutros oko 04 časa na putu rezervisanom sa saobraćaj motornih vozila u mjestu Trnu. U nezgodi je učestvovalo putničko vozilo marke "Audi". Jedno lice zadobilo lake tjelesne povrede", rečeno je za ATV iz PU Banjaluka.