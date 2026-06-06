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Ljubojević za ATV: Snosim svu odgovornost, nisam obratila pažnju

Autor:

ATV
06.06.2026 12:34

Komentari:

60
Љубојевић за АТВ: Сносим сву одговорност, нисам обратила пажњу
Foto: ATV

Snosim svu odgovornost, nisam obratila pažnju, pogledala sam u telefon i to se dogodilo, rekla je Anja Ljubojević, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske koja je sinoć doživjela saobraćajnu nezgodu u Trnu kod Laktaša.

Ona je zbrinuta na UKC-u Srpske i prebačena je u dnevnu bolnicu.

"Bila sam na fešti, popila sam par pića, ali sam bila dovoljno svjesna da bi upravljala vozilom. Svog vozača sam oslobodila smjene, pogledala u telefon, mokar kolovoz...", kaže Ljubojević.

Više puta je ponovila da se pita zašto je uopšte živa.

"Iz auta sam sama izašla. Drago mi je što nikoga nisam povrijedila, jer sa tim ne bi mogla da živim", rekla je Ljubojević.

Ona kaže da će snositi i svu odgovornost za nastalu materijalnu štetu.

Podsjećamo, potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske Anja Ljubojević imala je noćas saobraćajnu nezgodu u Trnu kod Laktaša.

anja ljubojevic

Hronika

Anja Ljubojević doživjela saobraćajnu nezgodu!

Nezgoda se dogodila oko 4 časa kod nadvožnjaka u izgradnji, a njoj su na UKC-u Republike Srpske konstatovane lakše tjelesne povrede.

Na teren je izašla i policija koja je obavila uviđaj.

Удес Трн

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Težak udes u Trnu: Udario u zaštitnu ogradu kod nadvožnjaka, pa završio na krovu

"Policijski službenici PU Banjaluka izvršili su uviđaj na licu mjesta saobraćajne nezgode koja se dogodila jutros oko 04 časa na putu rezervisanom sa saobraćaj motornih vozila u mjestu Trnu. U nezgodi je učestvovalo putničko vozilo marke "Audi". Jedno lice zadobilo lake tjelesne povrede", rečeno je za ATV iz PU Banjaluka.

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Tagovi :

Anja Ljubojević

Anja Ljubojević udes

Narodna skupština Republike Srpske

Saobraćajna nesreća

UKC Republike Srpske

Komentari (60)
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