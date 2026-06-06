Ljubojević za ATV: Snosim svu odgovornost, nisam obratila pažnju

Autor:ATV
Komentari:60
Snosim svu odgovornost, nisam obratila pažnju, pogledala sam u telefon i to se dogodilo, rekla je Anja Ljubojević, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske koja je sinoć doživjela saobraćajnu nezgodu u Trnu kod Laktaša.
Ona je zbrinuta na UKC-u Srpske i prebačena je u dnevnu bolnicu.
"Bila sam na fešti, popila sam par pića, ali sam bila dovoljno svjesna da bi upravljala vozilom. Svog vozača sam oslobodila smjene, pogledala u telefon, mokar kolovoz...", kaže Ljubojević.
Više puta je ponovila da se pita zašto je uopšte živa.
"Iz auta sam sama izašla. Drago mi je što nikoga nisam povrijedila, jer sa tim ne bi mogla da živim", rekla je Ljubojević.
Ona kaže da će snositi i svu odgovornost za nastalu materijalnu štetu.
Podsjećamo, potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske Anja Ljubojević imala je noćas saobraćajnu nezgodu u Trnu kod Laktaša.
Hronika
Anja Ljubojević doživjela saobraćajnu nezgodu!
Nezgoda se dogodila oko 4 časa kod nadvožnjaka u izgradnji, a njoj su na UKC-u Republike Srpske konstatovane lakše tjelesne povrede.
Na teren je izašla i policija koja je obavila uviđaj.
Hronika
Težak udes u Trnu: Udario u zaštitnu ogradu kod nadvožnjaka, pa završio na krovu
"Policijski službenici PU Banjaluka izvršili su uviđaj na licu mjesta saobraćajne nezgode koja se dogodila jutros oko 04 časa na putu rezervisanom sa saobraćaj motornih vozila u mjestu Trnu. U nezgodi je učestvovalo putničko vozilo marke "Audi". Jedno lice zadobilo lake tjelesne povrede", rečeno je za ATV iz PU Banjaluka.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
20 h12
Republika Srpska
22 h0
Republika Srpska
23 h3
Republika Srpska
1 d0
Najnovije
17
21
17
18
17
08
16
53
16
45
Trenutno na programu