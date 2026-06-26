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Janša planira povući priznanje Palestine i preseliti ambasadu u Jerusalim

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 21:50

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Јанез Јанша се обраћа словеначком парламенту током сједнице у Љубљани, Словенија, у петак, 22. маја 2026. године, прије него што га је именовао за премијера, чиме је окончан политички застој након тијесних избора у марту.
Foto: Tanjug/AP/Igor Kupljenik

Slovenački premijer Janez Janša najavio je u intervjuu za izraelski list Izrael Hajom zaokret u spoljnoj politici zemlje. Poručio je da će njegova vlada zamrznuti, odnosno povući priznanje Palestine, te preseliti ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalim, prenose slovenački mediji.

Janša je kritikovao odluku prethodne vlade da prizna Palestinu, ocijenivši je nezakonitom. "Lijeva vlada koja je prethodnih godina bila na vlasti priznala je palestinsku državu suprotno slovenačkim zakonima. Mi ćemo poštovati zakon i zamrznuti tu odluku", rekao je Janša, dodajući da je to bio jedan od uslova za formiranje vladajuće koalicije.

Slovenija je Palestinu priznala kao nezavisnu i suverenu državu 4. juna 2024. godine, nakon što je vlada tadašnjeg premijera Roberta Goloba uputila prijedlog parlamentu u okviru inicijative za okončanje sukoba u Gazi.

Nova vlada planira i preseljenje ambasade u Jerusalem, čime bi Slovenija postala prva članica Evropske unije koja bi napravila takav potez. Trenutno ambasade u Jerusalemu imaju samo Sjedinjene Američke Države, tzv. Kosovo, Gvatemala, Honduras, Paragvaj i Papua Nova Gvineja.

Obrazlažući odluku, Janša je Izrael nazvao strateškim partnerom i saveznikom koji doprinosi regionalnoj stabilnosti i borbi protiv terorizma. Istakao je i da Slovenija i Izrael dijele slične izazove, poput terorizma, ekstremizma i rastućih geopolitičkih pritisaka, te da zbog toga trebaju jačati međusobnu saradnju.

Prema pisanju Izrael Hajoma, Janša namjerava ovakav stav zastupati i u Briselu, gd‌je želi ojačati blok zemalja koje podržavaju Izrael i usprotiviti se eventualnim sankcijama protiv te države. Takođe planira unaprijediti bilateralne odnose, privući više izraelskih turista i podstaći nova ulaganja u Sloveniju.

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Palestina

Janez Janša

Izrael

Slovenija

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