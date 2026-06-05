Logo
Large banner

Novi premijer Slovenije Janez Janša preuzeo dužnost od Roberta Goloba

Autor:

ATV
05.06.2026 08:18

Komentari:

0
Нови премијер Словеније Јанез Јанша преузео дужност од Роберта Голоба
Foto: TANJUG / JURE MAKOVEC

Odlazeći slovenački premijer Robert Golob predao je sinoć dužnost svom nasljedniku, predsjedniku Slovenačke demokratske stranke (SDS) Janezu Janši, nakon što je na slovenački parlament izglasao četvrtu Janšinu vladu.

Golob je rekao da želi da zemlja ostane u dobroj formi i zahvalio Janši na “stvarima koje su dobro urađene“, pozvavši ga na saradnju.

- Prije svega, želio bih još jednom da čestitam premijeru Janezu Janši na izboru, da mu čestitam na preuzimanju odgovornosti za našu zajednicu, našu zajedničku zemlju i da mu poželim ne samo sreću, već i mnogo mudrosti i razboritosti - rekao je odlazeći premijer Golob prilikom primopredaje dužnosti.

Prema njegovim riječima, Slovenija je danas bezbjedna i stabilna zemlja, prenela je RTV Slovenija.

Janša je zahvalio Golobu na čestitkama i lijepim željama i uzvratio zahvalnost bivšem premijeru i vladi u cjelini za stvari koje su dobro urađene, a nešto manje za ono što je išlo u pogrešnom smjeru, ali će, kako je poručio, to biti ispravljeno.

- Slažem se da Slovenija može da ima dobru budućnost, pod uslovom da budemo u stanju da iskoristimo sav potencijal i da sarađujemo u tome - zaključio je novi slovenački premijer.

Poslanici slovenačke skupštine odobrili su ranije juče listu ministara vlade Janeza Janše sa 49 glasova za i 30 protiv.

Novu vladu čine Slovenačka demokratska stranka (SDS), Nova Slovenija (NSi), Slovenska ljudska stranka (SLS), kao i predstavnici nacionalnih manjina, prenosi Tanjug.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Robert Golob

Janez Janša

Slovenija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Застава Словеније се вијори на тврђави поред језера.

Region

Slovenija dobila novu Vladu: Skupština donijela prelomnu odluku

16 h

0
Јанез Јанша се обраћа словеначком парламенту током сједнице у Љубљани, Словенија, у петак, 22. маја 2026. године, прије него што га је именовао за премијера, чиме је окончан политички застој након тијесних избора у марту.

Region

Janša potvrdio: Postignut koalicioni dogovor

1 sedm

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Republika Srpska

Dodik čestitao Janši: Vjerujem da je pred nama vrijeme bolje saradnje

1 sedm

9
Јанез Јанша се обраћа словеначком парламенту током сједнице у Љубљани, Словенија, у петак, 22. маја 2026. године, прије него што га је именовао за премијера, чиме је окончан политички застој након тијесних избора у марту.

Region

Janez Janša položio zakletvu kao premijer Slovenije

1 sedm

1

Više iz rubrike

У Тивту почиње дводневни самит ЕУ – Западни Балкан

Region

U Tivtu počinje dvodnevni samit EU – Zapadni Balkan

2 h

0
Пас завезан на ланцу.

Region

Novi skandal trese Hrvatsku: Štene lancem vezano za nadgrobnu ploču

12 h

0
Авион

Region

Haos na letu za Split: Putnicima stiglo hitno obavještenje

13 h

0
Предјамски замак

Region

Ukleti dvorac izronio iz stijene - krije tajne čuvenog viteza

15 h

1

  • Najnovije

10

14

Akcija "Brut": Uhapšena tri policajca zbog primanja mita

10

03

Završena peta Međunarodna likovna kolonija "Banja Dvorovi 2026"

10

01

Prvi put u istoriji Vatikana žena na čelu institucije

09

57

Panika na kripto tržištu: Bitkoin tone, investitori prodaju

09

53

Prvi snimci štete na najvećem američkom nosaču aviona: "Mislio sam da ćemo ga izgubiti"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner