Novi premijer Slovenije Janez Janša preuzeo dužnost od Roberta Goloba

Odlazeći slovenački premijer Robert Golob predao je sinoć dužnost svom nasljedniku, predsjedniku Slovenačke demokratske stranke (SDS) Janezu Janši, nakon što je na slovenački parlament izglasao četvrtu Janšinu vladu.

Golob je rekao da želi da zemlja ostane u dobroj formi i zahvalio Janši na “stvarima koje su dobro urađene“, pozvavši ga na saradnju.

- Prije svega, želio bih još jednom da čestitam premijeru Janezu Janši na izboru, da mu čestitam na preuzimanju odgovornosti za našu zajednicu, našu zajedničku zemlju i da mu poželim ne samo sreću, već i mnogo mudrosti i razboritosti - rekao je odlazeći premijer Golob prilikom primopredaje dužnosti.

Prema njegovim riječima, Slovenija je danas bezbjedna i stabilna zemlja, prenela je RTV Slovenija.

Janša je zahvalio Golobu na čestitkama i lijepim željama i uzvratio zahvalnost bivšem premijeru i vladi u cjelini za stvari koje su dobro urađene, a nešto manje za ono što je išlo u pogrešnom smjeru, ali će, kako je poručio, to biti ispravljeno.

- Slažem se da Slovenija može da ima dobru budućnost, pod uslovom da budemo u stanju da iskoristimo sav potencijal i da sarađujemo u tome - zaključio je novi slovenački premijer.

Poslanici slovenačke skupštine odobrili su ranije juče listu ministara vlade Janeza Janše sa 49 glasova za i 30 protiv.

Novu vladu čine Slovenačka demokratska stranka (SDS), Nova Slovenija (NSi), Slovenska ljudska stranka (SLS), kao i predstavnici nacionalnih manjina, prenosi Tanjug.