Ukleti dvorac izronio iz stijene - krije tajne čuvenog viteza

Svega nekoliko kilometara vožnje od Postojnske jame, kroz pitome i zelene slovenačke brežuljke, put vas vodi do prizora koji u sekundi briše granicu između jave i najljepših bajki epske fantastike.

Iznenada, iza jedne krivine, pred vama se ukazuje monumentalna, vertikalna kamena stijena visoka čak 123 metra, a u njenoj samoj sredini, uglavljen u džinovski pećinski otvor, ponosno stoji Predjamski zamak.

Gledate u arhitektonsko čudo koje doslovno prkosi gravitaciji i ljudskoj logici – dvorac koji je toliko savršeno stopljen sa sivim kamenom da je nemoguće procijeniti gdje prestaje rad majke prirode, a gdje počinju zidine stare više od osam vijekova. Nije ni čudo što je ovo fascinantno zdanje zvanično upisano u Ginisovu knjigu rekorda kao najveći pećinski dvorac na cijeloj planeti!

Svaka stopa ovog dvorca miriše na vojne strategije, dvorske intrige i tajne koje su vijekovima ostale zaključane u hladnom kamenu, piše portal "Srpska info".

Legenda o Erazmu Predjamskom: Slovenački Robin Hud i opsada od godinu dana

Unutrašnjost zamka je fascinantan lavirint u kojem se miješaju klasične dvorske prostorije, poput spavaćih soba i sudnica, sa surovim pećinskim stijenama koje služe kao prirodni unutrašnji zidovi.

Hodajući kroz te hladne hodnike, prosto možete osjetiti duh najpoznatijeg gospodara ovog dvorca – legendarnog viteza Erazma Predjamskog. Istorija ga pamti kao neustrašivog, ali i prkosnog plemića koji je potražio spas iza neprobojnih zidina Predjame.

Svijet Isti pilot dva puta oboren u mjesec dana

Erazmo je ubrzo postao neka vrsta slovenačkog Robina Huda; sa svojom uigranom ekipom konjanika pljačkao je bogate trgovačke karavane i pomagao sirotinji. Bijesan zbog njegovog prkosa, austrijski car je poslao moćnu vojsku da opkoli i potpuno blokira dvorac.

Tada počinje jedna od najnevjerovatnijih vojnih opsada u istoriji, koja je trajala punih godinu i jedan dan! Carski vojnici su mislili da će vitez i njegovi ljudi brzo umrijeti od gladi i žeđi u zatvorenoj stijeni, ali su doživjeli potpuni slom. Erazmo ih je sa zidina dvorca stalno provocirao, bacajući im svježe ubrane trešnje i pečeno jagnjeće meso, pokazujući im da su njegove zalihe nepresušne. Vojnici su u očaju vjerovali da vitez koristi crnu magiju.

Tajni Erazmov prolaz: Podzemni lavirint koji je spasio vitezove

Istina je, naravno, bila znatno genijalnija. Predjamski zamak je zapravo izgrađen ispred ogromnog pećinskog sistema sa kilometarskim kanalima. Direktno iz gornjih prostorija dvorca ulazilo se u takozvani Erazmov prolaz – prirodni, tajni tunel koji vodi kroz samu unutrašnjost stijene i izbija na površinu na sasvim drugoj strani brda, duboko u šumi.

Kroz taj skriveni podzemni lavirint, vitezovi su neometano izlazili iz blokiranog dvorca, nabavljali svježu hranu i vraćali se nazad, dok je vojska ispred dvorca uzaludno stražarila.

Ipak, istorija voli ironiju, pa je tako i neustrašivi Erazmo stradao ne zbog vojne nadmoći neprijatelja, već zbog izdaje iz sopstvenih redova. Jedan od njegovih sluga bio je potkupljen i otkrio je neprijateljima jedinu slabu tačku dvorca – toalet koji se nalazio na samoj ivici spoljnog zida.

Region Slovenija dobila novu Vladu: Skupština donijela prelomnu odluku

Kada je vitez jedne večeri otišao tamo, izdajnik je na prozoru upalio svijeću kao signal carskoj vojsci. Vojnici su ispalili kamenu kuglu iz katapulta koja je probila tanki zid i usmrtila viteza.

Od Džekija Čena do holivudskih spektakala

Zahvaljujući svojoj vanserijskoj, dramatičnoj ljepoti i mističnoj energiji, Predjamski zamak je već decenijama prava magnetna privlačnost za svjetsku filmsku industriju.

Upravo na ovom mjestu, legendarni Džeki Čen snimao je kultne scene za svoj čuveni akcioni hit “Božiji oklop”, a dvorac je bio inspiracija i autorima megapopularne serije “Igra prijestolja”. Šetajući kroz zidine, jasno vam je i zašto – svaki kadar ovdje izgleda kao gotov filmski set.

Predjamski zamak nije samo kameni spomenik prošlosti; to je nevjerovatna priča o ljudskoj genijalnosti, prkosu i savršenom skladu čovjeka i surove prirode. Posjeta ovom dvorcu, u kombinaciji sa uzbuđenjem koje donosi Postojnska jama, predstavlja jedinstvenu avanturu koja se duboko urezuje u pamćenje.