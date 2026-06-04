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Srušio se mali avion u Hrvatskoj: Ima poginulih?

Autor:

ATV
04.06.2026 12:51

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Срушио се мали авион у Хрватској: Има погинулих?

Mali avion srušio se danas, 4. juna, u blizini aerodroma u Medulinu, prenose hrvatski mediji.

Kako navode, na mjesto nesreće odmah su upućeni policija, hitna pomoć i vatrogasci.

Kako nezvanično saznaje Indeks, u padu letjelice ima poginulih, dok nadležne službe utvrđuju okolnosti nesreće.

„Dana 04.06. u 11.18 časova zaprimljena je dojava o padu manjeg vazduhoplova na području Kampanoža (nedaleko od aerodroma Medulin). Dojava je potvrđena, sve hitne službe (policija, hitna pomoć i vatrogasci) su na terenu i preduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti“, saopštila je policija.

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Tagovi :

Srušio se avion

Hrvatska

nesreća

pao avion

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