Srušio se mali avion u Hrvatskoj: Ima poginulih?

Kako navode, na mjesto nesreće odmah su upućeni policija, hitna pomoć i vatrogasci.

Kako nezvanično saznaje Indeks, u padu letjelice ima poginulih, dok nadležne službe utvrđuju okolnosti nesreće.

„Dana 04.06. u 11.18 časova zaprimljena je dojava o padu manjeg vazduhoplova na području Kampanoža (nedaleko od aerodroma Medulin). Dojava je potvrđena, sve hitne službe (policija, hitna pomoć i vatrogasci) su na terenu i preduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti“, saopštila je policija.